Vollversammlung und Fortbildung im Zeichen der Vernetzung

Brixen – Am 29. März war es endlich so weit: An der renommierten Philosophisch-Theologischen Hochschule von Brixen versammelte sich die Berufsgemeinschaft der Religionslehrer:innen, um ihre jährliche Jahresvollversammlung und die dazugehörige Jahresfortbildung zu begehen.

Nach den einführenden Grußworten des Vorsitzenden der Berufsgemeinschaft Claudio Calabrese folgten die des Inspektors für den Religionsunterricht an der Deutschen Bildungsdirektion Christian Alber. In seiner Rede bezog er klar Stellung zum gegenwärtigen, manchmal nicht ganz einfachen Stand der Religionslehrer:innen. Es folgten ein Überblick über die erfolgten Aktivitäten und ein Austausch untereinander.

Im Anschluss folgte die Jahresfortbildung, die ganz im Zeichen der Vernetzung ausgerichtet war. Diözesanbischof Ivo Muser überraschte die Anwesenden mit einem kurzen Gruß und wünschte allen Teilnehmer:innen ein gutes Gelingen.

Für die Jahresfortbildung „Vernetzt – verstrickt – verbunden“ konnte die Leiterin des Bischöflichen Schulamtes der Diözese Innsbruck, Mag.a Elisabeth Hammer, gewonnen werden. Mit ihrem beeindruckenden Fachwissen und ihrer ansteckenden Begeisterung inspirierte sie die zahlreichen Religionslehrer:innen während des gesamten Tages mit ihren wertvollen Inputs.

Auch der Hausherr, Dekan Martin Lintner, und Inspektor Christian Alber wohnten der Fortbildung bei und verfolgten interessiert und begeistert das Schaffen und Engagement der Religionslehrer:innen.

Ein Highlight der diesjährigen Jahresfortbildung war definitiv die Präsenz der Kolleginnen und Kollegen der Religionsgemeinschaft nördlich des Brenners, Ingrid Spielmann und Martin Lechleitner. Ihre Anwesenheit und Mitarbeit haben die Vernetzung innerhalb der Religionslehrerschaft ungemein verstärkt und konkretisiert.

Der gemeinsame Gottesdienst mit Martin Lintner in der Seminarkapelle bildete den krönenden Abschluss des Tages.