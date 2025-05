Vorfreude auf den 42. Oswald von Wolkenstein Ritt

Von: luk

Seiser Alm – Südtirols größtes Reit-Spektakel rückt immer näher. In knapp 50 Tagen geht im Schlerngebiet der renommierte Oswald von Wolkenstein Ritt mit seinen vier packenden Turnierspielen über die Bühne, an dem insgesamt 36 Vierermannschaften teilnehmen werden. Die Qualifikation wird hingegen zwei Wochen vorher am Samstag, 31. Mai beim Schloss Prösels ausgetragen.

Was im Spätwinter 1983 im Rahmen einer Stammtischrunde unter der Federführung von Hanspeter Demetz, Verena Pramstrahler und Heinz „Bummi“ Tschugguel als Idee startete, ist 42 Jahre später längst zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Der Oswald von Wolkenstein Ritt ist mittlerweile weit über die Südtiroler Landesgrenzen hinaus bekannt und zieht Zehntausende Zuschauer in seinen Bann. Wer dem Charme des Reit-Spektakels im Schlerngebiet einmal erliegt, der kommt so einfach nicht mehr davon los.

Vier Turnierspiele müssen wie einst von den teilnehmenden Teams am Turniertag absolviert werden – schnell, vor allem aber geschickt, um keine unnötigen Zeitstrafen zu kassieren. Los geht es beim Ringstechen am Kofel in Kastelruth, ehe beim Labyrinth am Matzlbödele in Seis am Schlern die zweite Bewährungsprobe auf Ross und Reiterin oder Reiter wartet. Anschließend steht der Galopp am Völser Weiher an, ehe beim abschließenden Tor-Ritt beim Schloss Prösels die Würfel fallen. Die Zeit wird bei jedem Turnierspiel gestoppt und am Ende gewinnt das Team mit der niedrigsten Gesamtzeit.

Kastelruth Dorf auf der Jagd nach dem vierten Sieg

Als Titelverteidiger ist die Mannschaft Kastelruth Dorf gesetzt. Das Viererteam hat den Oswald von Wolkenstein Ritt im vergangenen Jahr zum dritten Mal gewinnen können, weshalb die begehrte Siegerstandarte in ihren Besitz überging. Ebenfalls fix qualifiziert sind die bestplatzierten Mannschaften einer jeden teilnehmenden Südtiroler Gemeinde, sowie jene Teams, die ihre Gemeinde als einzige vertreten.

Die restlichen der insgesamt 36 Startplätze werden im Rahmen einer Qualifikation vergeben, die am Samstag, 31. Mai stattfindet. Heuer geht es beim Tor-Ritt Heinz „Bummi“ Tschugguel beim Schloss Prösels um eines der begehrten Start-Tickets.

Das Programm ist bereits zum Großteil ausgearbeitet

Die Vorbereitungen für den 42. Oswald von Wolkenstein-Ritt haben beim Organisationskomitee um Präsident Klaus Marmsoler und seinen Stellvertreter Thomas Fill längst begonnen. Der Ritt punktet als Event mit umfangreichen Rahmenprogramm. So stehen am Freitag, 13. Juni und Samstag, 14. Juni zwei Festtage in Völs auf dem Programm, die den Turniertag einläuten. Am Samstag präsentieren sich die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter in ihrer lokalen Tracht dem Publikum, es gibt viele tolle Spiele für Kinder und die passende musikalische Umrahmung.

Am Sonntag, 15. Juni steht dann um 7.00 Uhr der offizielle Start an, um 9.30 Uhr geht es mit dem Ringstechen am Kofel in Kastelruth los, um 11.00 Uhr wird das Labyrinth am Mätzbödele in Seis am Schlern gespielt, um 12.40 Uhr der Hindernisgalopp am Völser Weiher und um 14.20 Uhr der abschließende Tor-Ritt beim Schloss Prösels.