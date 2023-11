Wanderausstellung “Wir brechen das Schweigen”

Bozen – Sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen ist ein weitverbreitetes Verbrechen, über das kaum gesprochen wird. Es betrifft Schule, Kirche, Freizeit, Sport- und die Familie. Damit darüber gesprochen wird und die Menschen dafür sensibilisiert werden, geht nun in ganz Südtirol eine Ausstellung auf Wanderschaft.

Im Rahmen der Hauptamtlichen-Tagung des KVW Ende Oktober wurde die Wanderausstellung zum Thema “Sexueller Missbrauch” erstmals einem breiteren Publikum gezeigt. Angelehnt ist die Ausstellung an das gleichnamige Buch “Wir brechen das Schweigen” von Autorin Veronika Oberbichler und Fotograf Georg Lembergh, in welchem erstmals Südtiroler Betroffene selbst zu Wort kommen und ihre Geschichte schildern. Konzipiert und organisiert wurde die Wanderausstellung von der KVW Bildung in Zusammenarbeit mit dem Raetia Verlag, in welchem oben genanntes Buch erschienen ist. Der Dokumentarfilm von Georg Lembergh zum Buch läuft ab Frühjahr 2024 im Kino

Auf insgesamt 10 Paneelen, im Zusammenspiel mit Audioauszügen aus dem Buch, erhalten die Besucher einen Einblick darin, wie weit verbreitet sexueller Missbrauch ist, wie Betroffene damit umgehen und woran man erkennt, dass das eigene Kind womöglich missbraucht wurde. Die Ausstellung soll die BesucherInnen sensibilisieren und aufklären, aber vor allem auch das Thema enttabuisieren. Denn nur, wenn darüber offen gesprochen werden kann, kann Betroffenen geholfen werden. „Wir wagen uns immer wieder an schwierige Themen heran und unterstützen somit ein gesellschaftliches Aufarbeiten.“, so die Leiterin der KVW Bildung Brigitte Abram.

Innerhalb von kurzer Zeit wurde die Ausstellung bereits von einer Vielzahl an KVW Ortsgruppen, Vereinen und öffentlichen Einrichtungen gebucht und wird somit ab sofort bis voraussichtlich Mai 2024 in ganz Südtirol abwechselnd zu sehen sein.

Informationen gibt es direkt auf der Webseite der KVW Bildung und in den landesweiten Bildungsbüros.