Was Montaner Schützen leisten

Montan – Vor kurzem hielt die Schützenkompanie Montan im Rahmen der jährlichen Gedenkfeier zu Ehren des Schutzpatrons der Schützen, dem Heiligen Sebastian, ihre Vollversammlung ab.

Nach der feierlichen Messe in der Montaner Pfarrkirche, die von Pfarrer Michael Ennermoser gehalten wurde und vom Montaner Kirchenchor mit unter die Haut gehenden Weisen umrahmt wurde, richtete der Hauptmann der Schützenkompanie Montan dankende Worte an die Dorfbevölkerung. Er dankte der Musikkapelle für die musikalische Begleitung des Einzugs und betonte die Wichtigkeit des Friedens in der Gemeinde, im Kleinen und im Großen.

Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung konnte Hauptmann Lukas Wegscheider die Bürgermeisterin von Montan, Monika Delvai Hilber, den Bürgermeister der Gemeinde Lans inTirol, Benedikt Erhard, den Vertreter der Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes, Major Hansjörg Eberhöfer, die Ehrenlandeskommandanten, Elmar Thaler und Fritz Tiefenthaler, den Hauptmann der Schützenkompanie Lans, Christian Meischl und seine Kameraden, die Vertreterinnen und Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr, der Musikkapelle, der Volkstanzgruppe, unterstützende Mitglieder und zahlreiche Schützen und Marketenderinnen begrüßen.

Viel Beachtung fand der Tätigkeitsbericht des Oberleutnants, Marcus Varesco. Er präsentierte in anschaulicher Weise das enorme Arbeitspensum der Montaner Schützen. Besondere Erwähnung fanden die starke Teilnahme an der Andreas-Hofer-Feier in Mantua, wo Kamerad Lukas Varesco das Gesamtkommando hatte, die starke Präsenz am Alpenregionstreffen in Garmisch-Partenkirchen, das „Ratschen“ in der Karwoche im Beisein von Südtirol-Heute, die Organisation der Wanderausstellung über die Katakombenschule in Südtirol und die Vorstellung des Buches „Kann Südtirol Staat?“, an dem Kamerad Lukas Varesco maßgeblich mitgeschrieben hat. Erwähnung fanden auch die Kalenderaktion der Marketenderinnen in Zusammenarbeit mit dem Manna Luxury Resort zugunsten des Herz-Jesu-Notfonds und die Uraufführung des Krippenspiels, das Hauptmann Lukas Wegscheider verfasst hatte. Auf den Bericht folgte die Spendenübergabe an den Vertreter des Herz-Jesu-Notfonds, Major Hansjörg Eberhöfer. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung verdienter Mitglieder.

Die Marketenderinnen Lisa Abraham, Daniela Abraham, Magdalena Guadagnini und Vera Franzelin wurden für 20-jährige Treue und Schütze Johannes Terleth für 25-jährige Treue zur Schützenkompanie Montan ausgezeichnet.

Besonders erfreulich war die Ernennung von Elmar Thaler, Fritz Tiefenthaler und Johann Mair-Brugger aus Algund zu Ehrenmitgliedern der Schützenkompanie Lans. Hauptmann Christian Meischl unterstrich die Verdienste der Geehrten um die Schützenkompanie Lans, das Schützenwesen und das Zusammenwachsen der Tiroler Landesteile.

Hauptmann Lukas Wegscheider bedankte sich bei den Mitgliedern, der Gemeindeverwaltung und den Montaner Vereinen für die angenehme Zusammenarbeit: „Gemeinsam gestalten wir unsere Heimat und gemeinsam setzen wir uns für unsere Dorfgemeinschaft ein, auf dass unsere Heimat lebenswert bleibt.“