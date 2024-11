Weihnachtlicher Thermenplatz und Wunschbaum der Lene Thun Stiftung

Von: ka

Meran – Mit der feierlichen Eröffnung der Weihnachtswelt am Thermenplatz wurde die Adventszeit eingeläutet. Die Eröffnung fand vor dem in gold geschmückten „Wunschbaum“ auf dem Thermenplatz statt.

Die Führungsspitze der Therme Meran, vertreten durch Präsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter, hat gemeinsam mit dem Gründer der Lene Thun Stiftung, Peter Thun, dem Präsidenten der Lene Thun Stiftung, Gerhart Gostner, der Direktorin der Lene Thun Stiftung, Paola Adamo, dem Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Lorenzo Bassani, sowie Dario Dal Medico, Bürgermeister von Meran und Kurpräsidentin Ingrid Hofer die Weihnachtswelt am Thermenplatz feierlich eröffnet.

Ein Highlight: Der goldene Wunschbaum

Der Mittelpunkt der Weihnachtswelt ist erneut der „Wunschbaum“, ein Baum voller Hoffnung und Träume. Der goldene Baum, in Kooperation mit der Lene Thun Onlus Stiftung gestaltet, wurde mit liebevollen Keramikkreationen von Kindern der Abteilungen für Pädiatrie, Kinderonkologie und Kinderneuropsychiatrie der Krankenhäuser in Meran und Bozen geschmückt. Er leuchtet in Gold – als Symbol für den Kampf gegen Kinderkrebs, für den die goldene Schleife steht. Die Stiftung Lene Thun setzt sich mit ihren Keramiktherapie-Workshops (Modellieren mit Ton) in italienischen und europäischen Krankenhäusern für die emotionale Stärkung der Kinder ein und schenkt ihnen Raum für Kreativität und Ausdruck. Somit sind die jungen Patienten besser in der Lage, sich behandeln zu lassen, und können eine sehr schwierige Zeit in ihrem Leben besser bewältigen.

Dieses Jahr wurde die Eröffnung mit der Aufführung des Kinderchors der Musikschule Antonio Vivaldi umrahmt. Des weiteren fand auch die traditionelle und beliebte Eislaufshow des Sportclub Meran statt, danach gab es Live-Musik mit Larry Band.

Gemeinsam für Kinderträume

Für die Verantwortlichen der Therme Meran ist es jedes Jahr etwas Besonderes, den Thermenplatz so weihnachtlich zu sehen: „Der Thermenplatz mit all seinen Attraktionen und dem „Wunschbaum“ der Lene Thun Stiftung ist ein besonderes Highlight in der Meraner Weihnacht“, so Thermenpräsident Stefan Thurin. „Der Wunschbaum ist nicht nur ein Zeichen der Hoffnung, sondern auch ein starkes Symbol für die Gemeinschaft. Wir sind stolz darauf, diese Initiative gemeinsam mit der Lene Thun Stiftung zu unterstützen“, so Stefan Thurin, Präsident der Therme Meran.

Auch Direktorin Adelheid Stifter betont die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit: „Seit 2016 ist der Wunschbaum ein fixer Bestandteil unserer Weihnachtszeit – ein Projekt, das Kinder stärkt und ihre Lebensfreude fördert.“

Weihnachtspavillon mit neuer Skybar und Events

Die Weihnachtszeit am Thermenplatz ist echt etwas Besonderes: Eislaufplatz und Karussell für Spaß und Bewegung & lebensgroße Weihnachtskrippe.

Gourmet-Kugln mit kulinarischen Highlights und der beliebte Weihnachtspavillon mit neuer Skybar mit bestem Blick auf den Thermenplatz und Meraner Weihnachtsmarkt. Jeden Samstag Live-Musik von 12 bis 14 Uhr mit bekannten Südtiroler Bands.

Live-Musik und festliche Stimmung am Thermenplatz

Jeden Samstag Live-Musik von Südtiroler Bands sorgt von 12 bis 14 Uhr für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

In diesem Jahr unter anderem mit Musik von Demolition Men (30. November), Hush Puppies (7. Dezember), Since 11 (14. Dezember), Timbreroots (21. Dezember),The Jam’Son (24. Dezember),The Straight Flash (28. Dezember), Lukas Insam Trio (4. Januar).

Der Nikolaus kommt am 6. Dezember um 18:30 Uhr und bringt festliche Magie mit. Im Anschluss erwartet dich eine Eistanzaufführung der SCM. Weitere beeindruckende Eistanzshows finden am 13. und 27. Dezember jeweils um 19 Uhr statt.

Am 31. Dezember feiern wir den Jahreswechsel mit Stil: Live-Musik vom Cicci Bagnoli Quintet (12 bis 16 Uhr), gefolgt von einer mitreißenden Countdown-Party mit DJ Adam, der von 22 bis 2 Uhr mit Hits aus den 70ern, 80ern und 90ern für Stimmung sorgt.

Die Weihnachtszeit am Thermenplatz 2024 verspricht magische Momente für Groß und Klein und lädt dazu ein, die festliche Atmosphäre mitten im Herzen Merans zu erleben. Gemeinsam mit der Gemeinde Meran, der Kurverwaltung und der Lene Thun Stiftung lädt die Therme Meran zu einer magischen Weihnachtszeit ein.