Weiterbildungsorganisationen treffen sich mit Landesrat Galateo

Bozen – Der Landesrat für italienische Bildung und Kultur Marco Galateo traf sich gestern mit Vertreterinnen und Vertretern der Weiterbildungsorganisationen Upad, Centro Studi e Ricerche Andrea Palladio, Cedocs, Consorzio Lavoratori Studenti CLS, Cesfor und MusicaBlu.

“Ich danke den Weiterbildunsgorgansiationen für ihre Arbeit”, unterstrich Landesrat Galateo, “in deren Mittelpunkt die Bedeutung des lebenslangen Lernens steht. Dieses Konzept unterstreicht, dass Lernen nicht auf die ersten Lebensjahre oder die Schulzeit beschränkt ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess ist, der den und die Einzelne in jeder Phase ihres Lebens begleitet”.

“Auf individueller Ebene”, fügte Landesrat Galateo hinzu, “ermöglicht lebenslanges Lernen den Menschen, neue Fähigkeiten zu erwerben, sich an Veränderungen anzupassen, ihre Lebensqualität zu verbessern und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. In einer Zeit, in der die Schnelligkeit des technologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels eine ständige Aktualisierung und Flexibilität erfordert, wird das lebenslange Lernen zu einem wesentlichen Instrument für die Befähigung jedes und jeder Einzelnen. Auf kollektiver Ebene trägt es auf verschiedene Weise zur Entwicklung unsere Landes bei. Sie fördert die Schaffung einer besser informierten, bewussten und partizipativen Gesellschaft, die in der Lage ist, globalen und lokalen Herausforderungen mit größerer Kompetenz und Widerstandsfähigkeit zu begegnen. Außerdem regt sie Innovation und Wirtschaftswachstum an, indem sie Unternehmen und Organisationen qualifizierte und anpassungsfähige Arbeitskräfte zur Verfügung stellt, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden”.