„When Words Fail“ – Juli-Ausgabe der von Diplorama!

Von: Ivd

Bozen – Am Freitag und Samstag verwandelt sich das Fakultätsgebäude am Campus Bozen zur Bühne kreativen Schaffens: Diplorama!, die Ausstellung der Abschlussarbeiten der Studierenden, widmet sich dem Thema „When Words Fail“ – „Wenn Worte fehlen“. In ihren Projekten zeigen 29 angehende Künstler und Designer, wie das Unsagbare durch visuelle, räumliche und performative Mittel Ausdruck finden kann. Die Ausstellung steht allen Interessierten offen.

Welche Werkzeuge stehen uns zur Verfügung, wenn Worte nicht mehr ausreichen, um das auszudrücken, was uns umgibt? Wie können neue Ausdrucksweisen und Imaginäre entstehen, die Erfahrungen, Unsicherheiten und die Komplexität unserer Gegenwart begreifbar machen? Mit der Juli-Ausgabe der Ausstellung Diplorama! zum Thema „When Words Fail“ präsentiert die Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen Abschlussprojekte, die sich genau diesen Fragen widmen. Die Arbeiten eröffnen Räume für alternative Formen des Verstehens – jenseits vorherrschender Narrative und sprachlicher Konventionen.

Aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Ausdrucksformen und Sensibilitäten erkunden die Absolventen des Bachelor in Design und Künste sowie des Master in Eco-Social Design, wie durch Bilder, Gesten, Formen und Handlungen neues Wissen entstehen kann. Ihre Arbeiten spiegeln die Welt nicht nur wider, sondern wirken aktiv auf sie ein, indem sie Prozesse kritischer, kontextbezogener und transformativer Erkenntnis in Gang setzen.

„Diese Ausstellung zeigt, wie unmittelbar künstlerische und gestalterische Praxis heute auf die Realität reagiert – und wie sehr sie in der Lage ist, vertraute Denkmuster zu hinterfragen und neue Möglichkeitsräume zu eröffnen“, so Giulia Cordin, Forscherin, Dozentin und Kuratorin der Ausstellung. „Gerade dort, wo Sprache an ihre Grenzen stößt, antworten unsere Absolventen mit Feingefühl und künstlerischer Vorstellungskraft.“

Einige ausgestellte Projekte der Sommer-Ausgabe von Diplorama!

Crossing These Times von Viola Silvi: Innerhalb von fünf Monaten wurden zehn Online-Nachrichten in aufwendiger Kreuzstich-Handarbeit in physische Werke übersetzt. Aufgrund der Langsamkeit dieses Verfahrens bedeutet das Kopieren der Schlagzeilen und Bilder der sich ständig aktualisierenden und flüchtigen Nachrichten eine unmögliche Aufgabe, die zwangsläufig zu einer Reihe von unvollständigen Stücken führt. Die meditative Tätigkeit des Stickens wird zur stillen Strategie, um mit dem stetigen Strom an Nachrichten, emotionaler Belastung und offenen Fragen umzugehen.

„Nocciólo“ von Arthur Paul Ottmann: Obwohl Haselsträucher in Südtirol weit verbreitet sind, bleibt ihr Potenzial als nachhaltiges Material im Möbelbau weitgehend ungenutzt. Das Projekt widmet sich dem gestalterischen und ressourcenbezogenen Potenzial dieser lokalen Pflanze. Das Ergebnis ist Nocciólo, eine Möbelserie, in der Haselruten mit Aluminiumprofilen kombiniert werden – ein spannender Kontrast, der die unkonventionelle Verwendung natürlich gewachsener Elemente im Möbelbau hervorhebt und die ästhetische und funktionale Qualität dieser oft übersehenen Ressource sichtbar macht.

Sonic Fractals – Listening to Venice’s Housing Crisis von Filippo Ciriani: In dem Projekt wird erforscht, wie Klang und aktives Zuhören zur Auseinandersetzung mit der Wohnungskrise und als Form politischen Handelns in Venedig eingesetzt werden können. Aufbauend auf der Initiative Solo Transitori nutzt das Projekt Feldaufnahmen, Soundwalks und aktives Zuhören, um Veränderungen im urbanen Raum hörbar und sichtbar zu machen. In einer Stadt, in der steigende Immobilienpreise und Kurzzeitvermietungen den Wohnraum für Einheimische einschränken, untersucht das Projekt das politische Potenzial des Zuhörens – als ökosoziale Praxis, die Bewusstsein schafft und kollektives Handeln anstoßen kann.

Teil der aktuellen Diplorama!-Ausbabe ist eine Kooperation mit Critical Mass, einer weltweiten Bewegung, bei der sich Radfahrer in einer möglichst großen Gruppe zusammenschließen und durch Städte radeln, um nachhaltige Mobilität sichtbar zu machen. Geplant ist eine Fahrradtour mit Start um 18.00 Uhr vom Mazziniplatz und Ziel um 20.30 Uhr auf dem Charles-Darwin-Platz. Ein Zwischenstopp im NOI Techpark lädt zur Besichtigung von „Thinking Ahead – Wanderausstellung des Bundespreises Ecodesign“, die von Prof. Aart van Bezooijen von der Fakultät für Design und Künste, und Prof.in Elisabeth Gsottbauer, Leiterin des Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit der unibz, in Zusammenarbeit mit dem NOI Techpark in Bozen organisiert wird.

Die Ausstellung Diplorama! findet am Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr und am Samstag von 11.00 bis 17.00 Uhr am Campus Bozen Zentrum statt und ist frei zugänglich. Die Abschlussarbeiten werden auf vier Stockwerken der Fakultät für Design und Künste präsentiert.