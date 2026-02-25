Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > „Wie Gott uns schuf“
Seelsorge im Spannungsfeld von biblischem Menschenbild und Geschlechterdebatten

„Wie Gott uns schuf“

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 13:27 Uhr
Jesus Kreuz Glaube Kirche Christentum
Pexels
Von: mk

Brixen – Am kommenden Freitag, 27. Februar 2026, lädt die Diözese Bozen-Brixen von 15.00 bis 18.30 Uhr zur Februartagung in die Cusanus-Akademie nach Brixen ein. Unter dem Titel „Wie Gott uns schuf“ setzt sich die Tagung mit der Frage auseinander, wie Seelsorge im Spannungsfeld von biblischem Menschenbild, gesellschaftlichen Entwicklungen und aktuellen Geschlechterdebatten gestaltet werden kann.

Die Diskussion über Geschlecht, Geschlechterrollen und sexuelle Orientierung prägt seit Jahren den öffentlichen Diskurs – auch innerhalb der Kirche. Die Tagung greift diese Debatte auf und fragt nach theologischen Grundlagen sowie nach konkreten pastoralen Konsequenzen. Ausgangspunkt ist das biblische Menschenbild, das im Licht neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesellschaftlicher Erfahrungen neu gelesen und eingeordnet wird.

Nach der Einführung durch Generalvikar Eugen Runggaldier und Johanna Brunner beleuchtet die Alttestamentlerin Prof.in Irmtraud Fischer biblische Texte aus einer que(e)ren Perspektive. Persönliche Erfahrungsberichte geben dann Einblick in individuelle Lebensgeschichten. Der Moraltheologe Prof. P. Martin M. Lintner ordnet die Debatte im Horizont der Menschenrechte historisch und systematisch ein. Eine moderierte Diskussion bietet Raum für Austausch und Vertiefung.

Die Tagung wird simultan in deutscher und italienischer Sprache übersetzt. Weitere Informationen gibt es hier.

