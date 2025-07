Von: luk

Tisens – Wie wird man ein Star? Diese Frage stellten sich 42 Kinder und Jugendliche bei der Kindersingwoche „A Star ist born“ des Südtiroler Chorverbandes in einem eigens für die Kindersingwoche geschriebenen Musical, das sie am 12. Juli in der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens aufführten.

Auf ironische und humorvolle Weise zeigten sie dem begeisterten Publikum, dass es gar nicht so leicht und vielleicht nicht mal so etwas Tolles ist, ein Star zu sein, wie sie im Laufe des Musicals von Influencern, Pop- und anderen Stars erfuhren.

Sie lernten aber auch, dass es viel Fleiß, Mut, Neugier und vor allem Leidenschaft braucht, um Erfolg zu haben – und dass man der Star im eigenen Leben ist, „wenn man sich selber treu bleibt“. So sangen die Kinder auf dieser Entdeckungsreise Popsongs, aber auch „Singen isch insre Freid“, Bachs Ave Maria, „Dem Land Tirol die Treue“ oder die „Rose von Südtirol“ von den Kastelruther Spatzen, sie tanzten Hip-Hop, spielten Theater und begeisterten mit ihrem Gesang im Chor und als Solisten das Publikum, das bei einem Song von Coldplay sogar mitsingen durfte.

Das Libretto zum Musical wurde von den Kursleitern Michael Feichter und Andrea Oberparleiter geschrieben, die auch die Musik arrangiert hatte und zusammen mit Sophie Eder-Bucher aus Oberösterreich als Vokalcoach die Kinder beim Singen unterstützte. Songwriter Mathias-Eder Bucher aus Kärnten komponierte mit den Kindern Lieder zum Thema und baute sie in die Show mit ein.

Mit dem Tänzer und Choreographen Daniel Renner aus Innsbruck wurden effektvolle Choreographien einstudiert, die dem Publikum ein echtes Musicalerlebnis vermittelten. Zur Stimmung im Saal trug auch die Live-Band bei, zusammengesetzt aus dem Referententeam und Felix Niederbacher am Schlagzeug. Für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung während der Woche hatten Magdalena Schwärzer, Hannah Brugger und Moritz Feichter gesorgt.

Der Obmann des Südtiroler Chorverbandes Erich Deltedesco dankte den Kindern, dem Team, aber auch der Landesregierung und der Stiftung Südtiroler Sparkasse für die finanzielle Unterstützung. Besonders dankte er den Eltern dafür, dass sie die musikalischen Interessen ihrer Kinder unterstützen und ihnen ermöglichen, solche Fortbildungen zu besuchen.