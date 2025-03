Wildbienen in den Schaufenstern der Bozner Innenstadt

Von: mk

Bozen – Vom 22. März bis zum 12. April ist im Stadtzentrum von Bozen BEEhold zu sehen, eine Ausstellung, die die Vielfalt und Bedeutung der Südtiroler Wildbienen anhand von dreißig Fotos in die Vitrinen der Geschäfte bringt. Die von Eurac Research organisierte, von BZ Heartbeat geförderte und von der Stiftung Südtiroler Sparkasse finanzierte Initiative geht aus einer Studie hervor, die in engem Zusammenhang mit dem Biodiversitätsmonitoring Südtirol steht.

Wenn wir an eine Biene denken, kommt uns unweigerlich zuallererst die Honigbiene in den Sinn: ein Insekt mit einem gelb-schwarz gestreiften, pelzigen Körper, das von Blüte zu Blüte fliegt und Pollen für sein Volk sammelt. Es gibt jedoch Hunderte von Bienenarten, und manche unterscheiden sich stark von diesem Bild. Allein in Südtirol leben um die fünfhundert Wildbienenarten, die sich alle in Aussehen, Ökologie und Verhalten voneinander unterscheiden. Etwa Osmia caerulescens, die Blaue Mauerbiene, deren Männchen eine metallisch grüne Färbung mit goldenen Haaren aufweisen.

Das Institut für Alpine Umwelt von Eurac Research untersucht in einem Projekt, das von der Stiftung Südtiroler Sparkasse finanziert wird, die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Wildbienengemeinschaften. Die Initiative BEEhold hat es sich zum Ziel gemacht, ihre erstaunliche Vielfalt und Bedeutung für die Umwelt aufzuzeigen. „Wildbienen sind ein wichtiger Teil der lokalen Biodiversität, vor allem weil sie bestäubende Insekten sind“, sagt Lisa Obwegs, Doktorandin bei Eurac Research und an der Universität Innsbruck.

Im Rahmen von BEEhold werden dreißig Fotos von verschiedenen Wildbienen in den Schaufenstern von 16 Geschäften im Bozner Stadtzentrum ausgestellt. Jedes Foto ist mit einem QR-Code versehen, über den man mehr über die abgebildete Art erfahren kann: vom Lebensraum bis zum Sozialverhalten, von den Pflanzen, von denen sie den Pollen sammelt, über den Ort, an dem sie ihr Nest baut, bis zu ihrem Schutzstatus und vieles mehr. „Es ist wichtig, dass Forschung nicht hinter den Labortüren verborgen bleibt. Deshalb haben wir gemeinsam mit unserer Kommunikationsabteilung beschlossen, die Arbeit unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einen Ort zu bringen, an dem sie für alle sichtbar ist“, erklärt Roberta Bottarin, Vizedirektorin von Eurac Research.

Die Studie zu den Wildbienen steht in engem Zusammenhang mit dem Biodiversitätsmonitoring Südtirol, einem Langzeitprojekt, das in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Südtirol und der Autonomen Provinz Bozen durchgeführt wird.

Link zur Website der Initiative: https://beehold.eurac.edu/de