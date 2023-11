Bozen – Heute Abend wurde im Merkantilmuseum die neue Sonderausstellung „Zitrusfrüchte in Bozen“ eröffnet. Zu diesem Anlass wurde auch das Heft Nr. 13 der Schriftenreihe des Museums vorgestellt. Dies lässt das Publikum in die faszinierende Welt der Bozner Orangerien mit vielen kuriosen Anekdoten über Zitrusfrüchte in der Südtiroler Landeshauptstadt eintauchen.

Von einigen Daten aus Wirtschaftsberichten des 19. Jahrhunderts der Handelskammer Bozen und einer Handvoll mündlicher Überlieferungen ausgehend, gewährt die Ausstellung Einblick in eine eher unbekannte, aber sehr faszinierende Vergangenheit der Stadt. So berichtet die Sonderausstellung „Zitrusfrüchte in Bozen“ unter anderem von Kaufleuten, die auf den Bozner Jahrmärkten ihre Ladungen an Zitrusfrüchten für die reichen Städte in Nordeuropa anboten und von köstlichen Süßspeisen und Marmeladen, die mit Zitronensaft und -schalen zubereitet wurden. Die Ausstellung versetzt die Besucherinnen und Besucher in die Atmosphäre einer längst vergessenen Zeit zurück, in der Bozen reich an Gärten war und nach dem Vorbild der Limonaie am Gardasee in abbaubaren Gewächshäusern Zitrusfrüchte gezüchtet wurden, um sich das ganze Jahr über an den kostbaren Pflanzen zu erfreuen.

Ausgestellt sind antike Bücher, Dokumente, Baupläne, Postkarten und Plakate sowie interessante Alltagsgegenstände, etwa besondere Zitronenpressen oder Marmeladengläser und Dosen des bekannten Bozner Unternehmens Ringler, das Konserven und verschiedene Köstlichkeiten wie kandierte Früchte und Gelees aus Obst und Zitrusfrüchten zubereitete und verkaufte. Ein Ausstellungsbereich ist zudem der Kunst und dem zeitgenössischen Design mit Werken von Luciano Ventrone, Gotthard Bonell und Roberto Capucci gewidmet.

Der Präsident der Handelskammer Bozen Michl Ebner erklärte im Rahmen der Eröffnung: „Eingehende Studien und akribische Archivarbeit haben uns in eine Epoche zurückversetzt, in der Bozen dank prachtvoller Gärten und Grünflächen eine einzigartige Stadt war. Zu jener Zeit leistete die Produktion von Zitrusfrüchten einen wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschaft, was auch für unsere Zeit interessant sein könnte.“

Anschließend sprach Handelskammerpräsident Michl Ebner dem Architekten Wolfgang von Klebelsberg für die wissenschaftliche Beratung und den öffentlichen Leihgebern und Privatsammlern für die Bereitstellung kostbarer Gemälde, Gegenstände und Dokumente seinen aufrichtigen Dank aus. Ebenso dankte er den Autoren des Heftes, dem Architekten Roberto Festi für die grafische Gestaltung des Heftes und der Ausstellung sowie der Kuratorin Elisabetta Carnielli.

Die Ausstellung kann ab heute, 23. November 2023 bis 28. September 2024, von Montag bis Samstag von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr und jeden Donnerstag auch am Nachmittag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr besichtigt werden. Der Ausstellungskatalog „Zitrusfrüchte in Bozen“ ist an der Kasse des Merkantilmuseums erhältlich.