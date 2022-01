Zugang nur mit 2G-Bescheinigung!

Bozen/Meran – Das Kulturzentrum “Trevi” in Bozen und die Sprachenmediathek in Meran sind für Nutzerinnen und Nutzer zugänglich, die im Besitz der 2G-Bescheinigung sind. Alle anderen bleiben draußen.

­Für die Dienste des Kulturzentrums Trevi in Bozen und der Sprachenmediathek in Meran gilt gemäß Verordnung Nr. 1 vom 5. Jänner 2022 die erweiterte Green-Pass-Pflicht. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen im Besitz der 2G-Bescheinigung (Super Green Pass) sein. Eine Ausnahme bildet der Leihservice.

Wer über keinen Super Green Pass (geimpft oder genesen) verfügt, kann per Email, über den Katalog Explora oder per Telefon Bücher und Medien ausleihen. Diese können dann am Eingang des Trevi-Zentrums (Materialien Multisprachzentrum), der Landesbibliothek “Claudia Augusta” oder der Sprachenmediathek Meran abgeholt werden. Die Rückgabe der Medien kann ebenfalls ohne Green Pass erfolgen: in Bozen direkt beim Eingang des Trevi-Zentrums, der Landesbibliothek “Claudia Augusta” bzw. per “Bibliomat 24h” (dieser befindet sich an der Ecke Kapuzinergasse/Marconistraße), in Meran beim Eingang zur Sprachenmediathek oder über die “Book box”.

Das Kulturzentrum Trevi in Bozen ist von 9.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Die Bibliothek, die Mediatheken und der dazugehörige Leih- und Rückgabeservice können von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr genutzt werden.