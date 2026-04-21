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In Österreich ist der ESC bekannt wie ein bunter Hund

99 Prozent kennen und 38 Prozent interessieren sich für ESC

Dienstag, 21. April 2026 | 11:07 Uhr
In Österreich ist der ESC bekannt wie ein bunter Hund
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
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Von: apa

Der Eurovision Song Contest ist bekannter als der Papst – zumindest wenn man der repräsentativen Studie des Instituts Marketagent Glauben schenken darf, die Anfang Februar unter 1.000 Personen durchgeführt wurde: 99 Prozent kennen demnach das Megaevent, das Mitte Mai in der Wiener Stadthalle stattfindet. Das Interesse am Bewerb fällt demnach jedoch geringer aus, obgleich 38 Prozent sich immerhin “sehr”, “eher” oder “teilweise” für den ESC interessieren.

Die Mehrheit von 62 Prozent sieht im Musikevent wenig bis keine Relevanz. Der Blick auf die Alterspyramide zeigt dabei eindeutig: Je jünger, desto positiver wird der ESC wahrgenommen respektive bewertet. Ein Drittel (32 Prozent) der Befragten will zumindest eine der drei Liveshows verfolgen, ein gutes Viertel (26 Prozent) das Finale. Fünf Prozent davon macht sich nach jetzigem Stand dabei auf in eines der zahlreichen Public Viewings, drei Prozent in die Stadthalle. 90 Prozent planen ein Privatevent vor dem eigenen TV respektive gemeinsam mit Freunden.

37 Prozent findet Österreichs Gastgeberrolle gut

Analog dazu finden es 37 Prozent der Befragten gut, dass Österreich heuer den ESC ausrichtet, während lediglich 25 Prozent den Umstand kritisch sehen. Zwar glauben 54 Prozent der Befragten, dass am Ende die Kosten den Nutzen überwiegen werden, aber dennoch werden die Folgewirkungen für Österreich von einer großen Mehrheit positiv gesehen. 70 Prozent erwarten sich entsprechende Auswirkungen auf den Tourismus, 54 Prozent positive Auswirkungen auf das Ansehen Österreichs im Ausland.

Bei der Frage nach den Assoziationen zum Event überwiegt der Glamourfaktor. “Buntes Spektakel” nennen hier 34,6 Prozent der Befragten. Auch die Begriffe “Live-Entertainment” (24,8 Prozent), “Vielfalt, Diversität, LGBTQ+ Community” (23,5 Prozent), “Kostüme & Inszenierung” (23,1 Prozent) und “Musikvielfalt” (21,7 Prozent) fallen in diese Kategorie. Auf der kritischeren Seite der Gedanken finden sich hingegen Assoziationen wie “Vorhersagbar, unfaire Wertungen, politisch beeinflusst” (25,4 Prozent) oder “Over-the-top, überproduziert” (18,0 Prozent).

Debatte um Israel präsent

Die im vergangenen Jahr virulente Debatte um eine Teilnahme oder einen Ausschluss Israels kennen 60 Prozent der Befragten. 28 Prozent finden es dabei positiv, dass Israel teilnehmen kann, 26 Prozent hingegen nicht. Die relative Mehrheit von 46 Prozent sieht sich indes neutral in dieser Frage. Entsprechend können 31 Prozent nicht nachvollziehen, dass manche Nationen wie Spanien oder die Niederlande den Bewerb heuer wegen Israel boykottieren, während 29 Prozent der Befragten diese Entscheidung stützen.

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