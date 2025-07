Abschied: “Tatort”-Duo Wachtveitl/Nemec bleibt München treu

Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec gehen in "Tatort"-Pension

Von: APA/AFP

Die beiden scheidenden Münchner “Tatort”-Ermittler Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec wollen nach ihrem Abschied als Fernsehkommissare ihrer Stadt treu bleiben. “Wegziehen aus München? Ich möchte nirgends anders hin. Hier bleib’ ich”, sagte Nemec der “Augsburger Allgemeinen” vom Samstag. “Ich hatte in Hamburg eine Wohnung, in Berlin, in Frankfurt, aber ich bin hier einfach sehr gerne.”

Der 71-Jährige wurde in Kroatien geboren und kam mit zwölf Jahren nach München. “Natürlich, ich gehöre auch nach Kroatien”, sagte Nemec. “Aber ich darf ja an beiden Orten sein.”

Auch sein Schauspiel-Partner Udo Wachtveitl möchte nicht weg, selbst wenn er beruflich nicht mehr an München gebunden ist. “Ich nehme Reisemöglichkeiten wahr”, sagte der 66-Jährige. “Aber ich fühle mich mit dieser Stadt sehr vernäht.”

Nemec und Wachtveitl spielten 35 Jahre lang die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Vergangene Woche hatten sie ihre letzte Doppelfolge abgedreht. Die Episoden sollen im Jahr 2026 im Ersten zu sehen sein.