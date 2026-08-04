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56-jähriger starb bei Verkehrsunfall

Abschied von Musiker Glen Hansard in Dublin

Dienstag, 04. August 2026 | 17:31 Uhr
56-jähriger starb bei Verkehrsunfall
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALBERTO E. RODRIGUEZ
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Von: importer

Zahlreiche Fans und Prominente haben in der irischen Hauptstadt Dublin Abschied von Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard genommen. Hunderte Fans versammelten sich der Nachrichtenagentur PA zufolge rund um die St. Patrick’s Kathedrale, auch Prominente wie der Musiker Hozier, der Schauspieler Chris O’Dowd und Rockstar Bono nahmen an der Trauerfeier teil. Der 56-Jährige war vor wenigen Tagen bei einem Motorradunfall in Irland ums Leben gekommen.

Bereits am Montag nahmen Tausende an der öffentlichen Totenwache für den in Dublin geborenen Sänger und Gitarristen teil. Unter anderem U2-Frontmann Bono hielt eine Trauerrede. Dabei stimmte er laut PA gemeinsam mit dem Publikum den U2-Hit “Beautiful Day” an. Als der Sarg schließlich aus der Kathedrale transportiert wurde, erklang den Angaben nach Bob Dylans “Forever Young”.

Witwe: Kleiner Sohn erbte “strahlenden Geist”

Hansard war 2008 gemeinsam mit Markéta Irglová für “Falling Slowly” im Film “Once” mit dem Oscar für den besten Song ausgezeichnet worden. In dem Film spielte der Ire selbst die Hauptrolle als Straßenmusiker – so hatte er einst seine Karriere begonnen. Hansard war “einer der gefeiertsten und einflussreichsten Musiker Irlands”, wie der Sender RTÉ zuletzt schrieb.

Auch die Frau von Hansard, Maire, kam bei der Trauerfeier zu Wort. Sie dankte ihrem Mann laut dem Sender Sky “für das gemeinsame Leben, in dem wir Seite an Seite nach Wahrheit und Schönheit gesucht haben”. “Wir haben sie in unserem Sohn Christie gefunden”, so die Witwe unter Tränen. Der Dreijährige, der bei der Beerdigung nicht anwesend war, habe den “strahlenden Geist” von seinem Vater geerbt.

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