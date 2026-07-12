Ärzte-Sänger Farin Urlaub sang bei Toten-Hosen-Konzert

Von: APA/dpa

Ein unerwarteter Gast hat das Berliner Konzert der Toten Hosen bereichert. Ärzte-Sänger und Gitarrist Farin Urlaub sang am Samstagabend im ausverkauften Berliner Olympiastadion gemeinsam mit Hosen-Frontmann Campino den Ärzte-Klassiker “Schrei nach Liebe”. Ärzte oder Hosen war für nicht wenige Punk-Fans lange Zeit eine Glaubensfrage. Hinzu kam in der Vergangenheit immer wieder eine mediengetriebene Rivalität. Diese haben beide Bands aber längst hinter sich gelassen.

Die Toten Hosen befinden sich nach 45 Jahren derzeit auf ausgiebiger Abschiedstour. “Trink aus! Wir müssen gehen”, heißt das dazu gehörende Album. Am 12. September beendet die Band ihre diesjährige Konzertreihe im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion. 2027 gastiert sie noch einmal in Österreich – und zwar am 23. Juni in Graz (Messe Open Air).