Alpen Flair Festival wird wieder aufregend und bunt

Natz-Schabs – Das Alpen Flair Festival ist einzigartig in der Südtiroler Kultur- und Veranstaltungsszene. Die Organisatoren des „Größten Volksfestes Südtirols“ haben nun fast alle Künstler und Bands vorgestellt. Es wird wieder aufregend und bunt.

Auch heuer haben die Veranstalter weder Kosten noch Mühen gescheut und hochkarätige internationale Künstler aufs Hochplateau gelockt. Große Namen sind dabei: The Interrupters, Architects und die Lokalmatadoren Frei.Wild werden als Headliner vom 20. bis 22. Juni 2024 neben vielen weiteren Stars auftreten.

Im Juni werden wieder Scharen von Musikinteressierten das ehemalige Natoareal von Natz stürmen. Das steht schon jetzt fest, denn seit der Bekanntgabe fast aller Namen hat ein Run auf die Tickets eingesetzt. Neben den erwähnten Headlinern gibt es Musik für alle Geschmäcker: von Metal bis Volksmusik und vom Deutschrock bis Feierlaune-Musik ist alles dabei.

Mit „The Interrupters“ haben wir ein US-amerikanische Ska-Punk-Band aus Los Angeles mit der Sängerin Aimee Allen im Line Up. Wer als Headliner in den Vereinigten Staaten unterwegs ist, kann getrost als große Nummer bezeichnet werden. Der Live-Auftritt steht am Freitag auf dem Programm. Metalcore darf beim Alpen Flair nicht fehlen: die Architects aus Brighton in England lassen die Herzen höher schlagen. Dass den Organisatoren da etwas Besonderes gelungen ist, zeigen uns die vielen Anfragen aus dem italienischen Raum. Die Briten sind momentan wohl eine der weltweit angesagtesten Bands im Metalcore Sektor und man freut sich tierisch, dass die Jungs in diesem Jahr endlich mal auf der Alpen Stage als Headliner am Donnerstag zu Gast sind und ihre gnadenlos gute Liveshow abliefern. Frei.Wild wird wieder für einen goldenen Abschluss des Festivals am Samstag sorgen.

Insgesamt werden 30 Bands und Künstler erwartet – unter anderem Fäaschtbänkler, Danko Jones, Matthias Reim, Melissa Naschenweng, Ikke Hüftgold, Morgenrot, Dorfrocker, Kärbholz, April Art, Stahlmann, 68FL:OZ, Black Stone Cherry, Artefuckt, Willkuer, Ochmonkeys, Neurotox, Chaos Messerschmitt, Die Söhne Tirols, 9mm Headshot.

Und die Spatzen, kommen sie heuer nicht? Natürlich kommen sie, dieses Mal sogar als geballte Südtirol-Power am Samstag vor Frei.Wild. Das gab‘s bislang noch nie.

Beginnen wird alles wieder am Mittwoch, den 19. Juni 2024 – „Eintritt frei“ – mit der legendären Warm Up Party im Dorf Natz mit Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine. Auf dem Dorfplatz spielen die Südtiroler Bands Bad Jokers und Steinhart.

Tickets für das Festival und die Camping-Plätze gibt es online ohne Versand- und Verkaufsgebühren bei: shop.alpen-flair.com/tickets

Alpen Flair 2024: 19. bis 22.06.2024, Ex Natoareal in Natz (Warm Up Party in Natz)

Infos unter: www.alpen-flair.com