Alter Song “Hot For You Baby” von Tina Turner aufgetaucht

Von: APA/dpa

Auch nach ihrem Tod begeistert Rock-Legende Tina Turner ihre Fans. Seit Donnerstag ist ein verschollen geglaubter Song der 2023 gestorbenen “Queen of Rock’n’Roll” abrufbar. “Hot For You Baby” hätte eigentlich Teil des 1984 erschienenen Erfolgsalbums “Private Dancer” sein sollen – schaffte es aber letztlich nicht in die Songauswahl. Dafür ist das Lied nun Teil der Neuveröffentlichung zum 40. Jubiläum, die vorbestellbar ist.

“Turners Gesang ist zuverlässig fantastisch”, urteilte die britische Zeitung “Guardian” in einer ersten Bewertung. Der jahrzehntelang unveröffentlichte Song sei aber “beim besten Willen kein verlorener Klassiker”.

Turner ist im Mai 2023 im Alter von 83 Jahren in der Schweiz gestorben. Die Rock-Ikone begeisterte mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen, wilden Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt und soll weltweit mehr als 100 Millionen Platten verkauft haben.