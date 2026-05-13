Amira Aly ist mit ihrem dritten Kind schwanger

Von: APA/dpa

Die Moderatorin Amira Aly (33) erwartet ein weiteres Kind. Der Vater sei ihr Lebensgefährte Christian Düren (35), berichtete die “Bild”-Zeitung am Mittwoch. “Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel”, sagte Aly der Zeitung. “Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten.”

Sie habe sich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, den Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfahre. “Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt”, so Aly weiter. Aly hat bereits zwei Söhne. Vater ist der Komiker Oliver Pocher.