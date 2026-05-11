Animals-Sänger und britische Rockikone Eric Burdon ist 85

Von: APA/dpa

Sein Haar ist weiß. Ohne Sonnenbrille sieht man ihn nur noch selten. Aber an seiner Stimme, eine der markantesten der britischen Rockgeschichte, erkennt man Eric Burdon sofort. Sein raues Blues-Timbre prägte den Sound der 60er-Jahre. Mit seiner Band The Animals und dem Hit “The House of the Rising Sun” wurde er unsterblich. In den letzten Jahren ließ es der Sänger, der heute seinen 85. Geburtstag feiert, etwas ruhiger angehen.

Schon während der Pandemie hatte Burdon seinen Wohnsitz von Kalifornien nach Griechenland verlegt, wo er mit seiner vier Jahrzehnte jüngeren, dritten Frau Marianna lebt. Doch auch in seiner neuen Heimat Athen macht die Rockikone aus Newcastle weiter Musik. Mit den griechischen Künstlern Alex Sid und Quasamoda veröffentlichte er den Song “Don’t Leave Me”. Burdons vom Alter gezeichnete, aber unverwechselbare Stimme gibt der melancholischen Ballade mit Mandola- und Orgelklängen Gravitas. Das Lied wurde für die populäre griechische TV-Serie “I paralia” (“The Beach”) aufgenommen.

Durchbruch gelang 1964

“There is … a hooooouse … in New Orleaaaanss!” Wer den 60er-Jahre-Ohrwurm “The House Of The Rising Sun” einmal gehört hat, bekommt ihn kaum aus dem Kopf. Mit ihrer Bluesrock-Adaption des uralten Folksongs stürmten die Animals 1964 weltweit die Hitparaden. Der am 11. Mai 1941 geborene Eric Victor Burdon wurde als Frontmann der Band berühmt.

Die Animals wurden 1962 in der rauen Arbeiterstadt Newcastle upon Tyne gegründet und spielten zunächst in der Clubszene. Musiker Sting, der auch aus Newcastle stammt und heute eng mit Burdon befreundet ist, erinnerte sich in “Rock’n’Roll Animal” an die spannende Zeit in den 60er-Jahren: “Eric und die Animals waren für Newcastle, was die Beatles für Liverpool und die Stones für London waren. Das Vorbild für die Beat Generation.”

Die Mitglieder der Animals sahen nicht so gut aus wie andere Bands. Der kindlich aussehende Burdon, ausgestattet mit der Baritonstimme eines älteren Mannes, lächelte kaum. Aber die Animals wurden als authentisch wahrgenommen. Der erste Plattenvertrag ließ nicht lang auf sich warten. Schon die zweite Single war “The House Of The Rising Sun”. Es folgten “I’m Crying” und das durch Nina Simone berühmte “Don’t Let Me Be Misunderstood”.

Trennung nach nur vier Jahren

Doch der Erfolg bekam der Band nicht gut. Nach nur vier Jahren war es vorbei mit den Animals. Keyboarder Alan Price verließ die Gruppe als erster, kurz darauf folgte Schlagzeuger John Steel. Price erklärte 2011 im Interview der Zeitung “Independent”, er habe den Erfolg und vor allem die Belagerung durch hysterische Fans als beängstigend empfunden. “Ich hatte einen Nervenzusammenbruch.”

Doch es lag auch an finanziellen Streitigkeiten, die sich um “The House of the Rising Sun” drehten. Price ließ sich als alleiniger Urheber für die Verwertungsrechte eintragen und kassierte damit als einziges Bandmitglied Tantiemen. Burdon ärgert das bis heute, zumal ihn das Kultlied verfolgt. “Das ist der eine Song, den ich jedes Mal singen muss”, sagte er 2019 im “Forbes”-Interview, “sonst würde ich nicht lebend aus dem Konzertsaal rauskommen.”

Rückblickend hadert der Sänger nicht nur damit, sondern auch damit, dass seine Band aufhörte, als die Karrieren der Beatles und der Rolling Stones richtig Fahrt aufnahmen. “Ich bekomme ein komisches Gefühl, wenn ich die alten Animals sehe”, sagte er im Dokumentarfilm “Eric Burdon: Rock’n’Roll Animal” von Regisseur Hannes Rossacher. “Ich kann nicht glauben, dass wir das komplett verbockt haben.”

Neustart in Kalifornien

“We Gotta Get out of this Place” heißt ein Hit der Animals, der Burdon quasi auf den Leib geschrieben war. Denn er hatte damals die Nase voll vom industriellen Newcastle. “Ich musste raus.” So zog er nach Kalifornien und machte unter dem Namen Eric Burdon and the Animals mit anderen Musikern weiter, bevor sich auch diese Formation 1968 trennte.

Anschließend tat er sich mit der amerikanischen Funk-Band War zusammen. Burdon und War waren die letzten Musiker, die mit seinem Kumpel Jimi Hendrix auf der Bühne standen, bevor der legendäre Gitarrist in London starb.

Über die Jahre trat Eric Burdon sogar gelegentlich wieder mit den Originalmitgliedern der Animals auf, doch die Reunions waren stets von kurzer Dauer. Seit 2008 hält Drummer Steel die exklusiven Rechte am Bandnamen. Wieder mal zog Burdon den Kürzeren. Doch auch davon ließ sich der stoische Bluesrocker nicht die Leidenschaft an der Musik und am Singen verderben.

“Ich bin immer noch hier”

Wegen des Smogs und des Staubs, den er als Kriegskind in Newcastle einatmen musste, leidet der Sänger heute an Lungenproblemen. Doch seine markante, raue Stimme ist noch da – ein Zeugnis seiner langen Rock’n’Roll-Karriere, in der er einige Rückschläge wegstecken musste und trotzdem nie aufgab.

Selbst nach einer Abschiedstournee 2019 stand die britische Rockikone weiter auf der Bühne. Ein Satz von Eric Burdon aus dem Dokumentarfilm hat weiterhin Bestand: “Ich bin immer noch hier.”

(S E R V I C E – https://www.ericburdon.com )