Anklage gegen Ex-Mann von Jill Biden wegen Mord an Ehefrau

Von: APA/AFP

Der Ex-Mann der ehemaligen First Lady in den USA, Jill Biden, ist festgenommen und wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagt worden. Die Polizei im US-Bundesstaat Delaware gab am Dienstag (Ortszeit) die Festnahme des 77-jährigen William Stevenson bekannt. Stevenson sei am Montag festgenommen worden und müsse in Haft bleiben, da er die Kaution in Höhe von 500.000 Dollar (rund 423.000 Euro) nicht aufbringen konnte, wie die Polizei von New Castle County mitteilte.

Der Ex-Mann von Jill Biden sei bereits im Dezember nach dem Tod seiner Frau Linda Stevenson am 28. Dezember wegen Mordes ersten Grades angeklagt worden, erklärte die Polizei. Stevenson war von 1970 bis zur Scheidung 1975 mit Jill Biden verheiratet. 1977 heiratete Jill Biden dann Joe Biden, der von 2021 bis 2025 US-Präsident war.

Linda Stevenson war im Dezember leblos von der Polizei in der gemeinsamen Wohnung des Paares in der Stadt Wilmington gefunden worden. Kurz zuvor sei die Polizei wegen eines Streits in die Wohnung gerufen worden. Versuche, das Leben der Frau zu retten, scheiterten – sie wurde später für tot erklärt. Die Behörden machten am Dienstag keine Angaben darüber, wie Linda Stevenson starb und nannten keine Details zu den Ermittlungen. Laut ihrem Nachruf war Stevenson eine sehr familienverbundene Frau und “schätzte die Zeit, in der sie Erinnerungen schuf, insbesondere bei Familienurlauben mit ihrer Tochter und Enkelin”.