Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Auch Opernballgast “Nanny” Fran Drescher in Wien gelandet
Drescher erkundet am Dienstag Wien

Auch Opernballgast “Nanny” Fran Drescher in Wien gelandet

Montag, 09. Februar 2026 | 14:54 Uhr
Drescher erkundet am Dienstag Wien
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: apa

Die beiden Superstars des Wiener Opernballs sind angekommen: Nach der US-Schauspielerin Sharon Stone ist am Montag auch “The Nanny” Fran Drescher samt ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson am Flughafen Schwechat gelandet. Die Schauspielerin wird am Donnerstag in der Loge der Lugner City Platz nehmen. “Es ist mir eine besondere Freude, unsere Gäste persönlich in Wien begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die kommenden gemeinsamen Tage”, sagte Jacqueline Lugner.

Am Nachmittag erholte sich Drescher aber vorerst einmal von dem langen Flug aus den USA in ihrem Zimmer in einem Wiener Luxushotel. Für Dienstag steht ein umfassendes Kulturprogramm an – geplant sind unter anderem Museums- und Theaterbesuche.

“Gemma Nanny schauen”

Am Mittwoch geht Drescher dann auf Tuchfühlung mit ihren Fans in der Lugner City: Ab 16.00 Uhr wird die US-Schauspielerin unter dem Motto “Gemma Nanny schauen” eine Stunde lang Fragen im Zuge eines Gesprächs mit dem Moderator der Lugner City beantworten. Gleichzeitig werden bei der Fragestunde anstatt der Autogrammstunde auch Autogrammkarten des Stargasts verteilt.

Stone landete am Sonntag

Stone ist laut einem Sprecher bereits am Sonntagnachmittag mit etwas Verspätung in der Bundeshauptstadt gelandet. Einquartiert wurde die US-Schauspielerin ebenfalls in einem Luxushotel, über ein Programm in Wien wurde nichts bekannt gegeben.

Das offizielle Programm von Stone startet am Dienstag. Hier lädt ihr Gastgeber, “Schaumrollenkönig” Karl Guschlbauer, zu einem Empfang und einer Pressekonferenz in seine Firma in St. Willibald. Bevor es mit dem Weltstar am Donnerstag in die Loge geht, gibt es noch ein “privates Abendessen”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
84
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Kommentare
34
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Kommentare
26
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
Kommentare
25
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
“Greenwashing einer Beton-Olympiade”
Kommentare
23
“Greenwashing einer Beton-Olympiade”
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 