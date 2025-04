Austro-Sideman Ulli Bäer wird 70 und feiert mit Freunden

Von: apa

Man könnte ihn als DEN Sideman des Austropop bezeichnen: Ulli Bäer zählt zu den gefragtesten Live- und Studiomusikern Österreichs. Aber damit würde man den Sänger und Gitarristen zu wenig würdigen, schließlich ist er auch in anderen Genres tätig und hatte selbst Hits wie “Der Durscht”, “Schönes Madl” und “Verkraumpf di net”. Am heutigen Samstag wird der Wiener 70 Jahre alt. Gefeiert wird exakt am Geburtstag im Globe Wien bei einem Konzert mit Freunden wie Wolfgang Ambros.

Neben dem “Wolferl” werden Maria Ma Terzett, Andy Baum und Gert Steinbäcker mit Bäer auftreten und die eine oder andere Erinnerung dem Publikum weitergeben. Bäer blickt auf eine lange Karriere zurück. Geboren als Peter Geyer spielte der Autodidakt in seiner Jugend in diversen Amateurbands.

Bekannt wurde Bäer Anfang der 1980er-Jahre, als er mit seinem Dialektsong “Der Durscht” einen Top-5-Hit landete. Mit Ambros und Peter Koller als Produzenten nahm er die Soloalben “Erwachsene gibt’s gnua” und “Alle Lichter” auf.

1992 gründete Bäer “The Boys of Hairnoise”, eine Combo, die Blues und Rock’n’Roll im Stil der 1960er-Jahre spielte. Seit 1994 ist Bäer, der sich auch dem Neuen Wienerlied widmete, als freier Gitarrist, Sänger und Komponist tätig, zuerst bei Georg Danzer, dann bei “Austria 3” sowie bei Brunner & Brunner. 2011 konstituierte sich aus ehemaligen Mitgliedern der “Austria 3-Band” die neue Gruppierung “Wir vier” mit Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer.

(S E R V I C E – https://bestmanagement.at/event/70-jahre-ulli-baeer ; https://wirvier.at)