BeyoncÃ© dÃ¼rfte am Freitag mit Harris in Texas auftreten

Von: APA/Reuters

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird Insidern zufolge am Freitag in Texas bei einem Wahlkampfauftritt von der Sängerin Beyoncé unterstützt. Zwei Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, der Auftritt werde in Houston erfolgen. Ort und genauer Zeitpunkt waren zunächst unklar. Harris hat mit Erlaubnis des Superstars das Lied “Freedom” zu ihrem Wahlsong gemacht. Im September hatte sich bereits Taylor Swift hinter Harris gestellt.

Die Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt. Umfragen deuten auf ein sehr knappes Rennen zwischen Harris und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hin.