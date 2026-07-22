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Bill Kaulitz hatte "roughe" Jugend

Bill Kaulitz schmerzen queerfeindliche Angriffe noch immer

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 03:19 Uhr
Bill Kaulitz hatte \
APA/APA/dpa/Felix Hörhager
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Von: APA/dpa

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) hat über queerfeindliche Angriffe in seiner Jugend gesprochen. “Damals gab es Situationen, in denen mir die Hose runtergezogen wurde oder mir im Schwimmbad zwischen die Beine gefasst wurde”, sagte der Musiker in einem “Stern”-Interview. Dabei sei es darum gegangen, sein Geschlecht zu identifizieren. “Das war für mich fast normal, und aus Scham habe ich es oft niemandem erzählt”, sagte er. Diesen Schmerz trage er bis heute in sich.

Heute könne er vor allem wegen seines Umfeldes in seiner Wahlheimat Los Angeles über jene Übergriffe sprechen, sagte der Musiker. “Weil ich ein anderes Selbstbewusstsein habe, das es mir ermöglicht, meinen Schmerz von damals einzuordnen. Vielleicht sogar zu vergessen.”

Auch müsse er sich der Feindlichkeit gegenüber queeren Menschen mittlerweile im Alltag – etwa in der U-Bahn oder dem Supermarkt – nicht mehr aussetzen. “Ich kann heute mit meinen Haaren und meinen ‘Penisschuhen’ hier sitzen, weil ich weiß, dass ich mich wehren kann. Aber ich weiß, dass das für viele andere nicht die Realität ist.”

“Das war keine behütete Kindheit”

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sind derzeit in Deutschland, weil die dritte Staffel ihrer Serie “Kaulitz & Kaulitz” veröffentlicht wird. Nach der Premiere in Berlin laufen die neuen Folgen ab Donnerstag beim Streamingdienst Netflix. Darin sprechen sie auch über ihr Aufwachsen im Raum Magdeburg.

“Das war keine behütete Kindheit”, sagte Bill der Deutschen Presse-Agentur. Das sei schon “rough” gewesen und auch von Angst, Hass und Gewalt geprägt gewesen. Diese Zeit habe sie aber auch zu den Menschen gemacht, die sie heute seien. In der Serie reisen die Zwillinge dann auch gemeinsam für ein Klassentreffen zurück in ihre frühere Heimat.

“Für mich war das sehr heilend”, sagte Bill. “Ich mag nicht gerne so einen Groll mit mir rumtragen.” Sie seien beide keine nachtragenden Menschen. Auch Tom sagte, das Klassentreffen sei einer der schönsten Momente im vergangenen Jahr gewesen. Die Zwillinge leben seit langem in den USA, Tom ist heute mit Moderatorin Heidi Klum (“Germany’s Next Topmodel”) verheiratet.

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