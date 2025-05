Billie Eilish als Künstlerin des Jahres geehrt

Von: APA/Reuters/dpa

Billie Eilish ist am Montag bei den American Music Awards (AMA) in Las Vegas als “Artist of the Year” ausgezeichnet worden. Die Popsängerin setzte sich gegen Taylor Swift, Kendrick Lamar, Morgan Wallen und andere Nominierte durch. Nicht nur die höchste Auszeichnung nahm sie entgegen: Eilish gewann in allen sieben Kategorien, in denen sie nominiert war, darunter Album des Jahres und beliebteste Tourkünstlerin.

“Das ist so verrückt. Mir fehlen die Worte”, sagte Eilish in einer Videobotschaft aus Europa, wo sie auf Tour ist und am 6. Juni in der Wiener Stadthalle auftritt. Die 23-jährige Eilish veröffentlichte im Mai 2024 ihr drittes Studioalbum “Hit Me Hard and Soft”. Daraus stammt die Single des Jahres, “Birds of a Feather”. Eilish setzte sich auch in der Kategorie Künstlerin des Jahres durch. Als Künstler des Jahres wurde Bruno Mars prämiert.

Beyoncé beliebteste Country-Künstlerin

SZA gewann Auszeichnungen für die beste R&B-Künstlerin und den besten R&B-Song für “Saturn”. Zahlreiche nominierte Stars waren bei der Show abwesend – etwa auch Beyoncé, die für “Cowboy Carter” die Auszeichnung als beliebteste Country-Künstlerin und für das beliebteste Country-Album erhielt. Post Malone wurde zum beliebtesten Country-Künstler gekürt.

Lamar (zehn Nominierungen) erhielt eine Auszeichnung für den besten Hip-Hop-Song für “Not Like Us”. Rapper Eminem erhielt seine ersten AMA-Trophäen seit 15 Jahren als beliebtester Hip-Hopper und für das beliebteste Hip-Hop-Album. Gracie Abrams (“That’s So True”) setzte sich in der Kategorie Neue Künstlerin des Jahres durch.

Icon-Award für Janet Jackson

Janet Jackson wurde mit dem Icon Award geehrt, einer Ehrung für Künstler mit globalem Einfluss. “Ich betrachte mich nicht als Ikone”, sagte Jackson auf der Bühne. “Ich hoffe nur, dass ich andere dazu inspirieren kann, ihren Träumen zu folgen und erfolgreich zu sein.”

Lebenswerk-Auszeichnung für Rod Stewart

Rod Stewart erhielt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk aus den Händen von fünf seiner Kinder. Der 80-jährige sagte, zu Beginn seiner Karriere habe er “den brennenden Ehrgeiz gehabt zu singen. Das war alles, was ich wollte. Ich wollte weder reich noch berühmt sein.”

Eröffnet wurde die Gala von Moderatorin Jennifer Lopez. Sie sang und tanzte zu einem sechsminütigen Medley aus 23 Hits der Nominierten. Auch Lateinamerikas Musiklegende Gloria Estefan, die auf mehr als 50 Jahre auf der Bühne zurückblickt, legte einen mit Hits wie “Conga” und neuen Songs gespickten Auftritt bei den diesjährigen AMAs hin.

Die AMAs werden seit 1974 verliehen, waren aber in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen. Bei der letzten Verleihung 2022 hatte Superstar Taylor Swift sechs Trophäen abräumen können. Diesmal fehlte sie trotz mehrfacher Nominierung. Mit insgesamt 40 Ehrungen ist sie dennoch weiter die Musikerin mit den meisten AMAs in der Geschichte der Preisverleihung, noch vor Michael Jackson mit 26 Trophäen.