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Serienautor Mike White hatte Bonham Carter eine Figur geschrieben

Bonham Carter doch nicht in neuer “White Lotus”-Staffel

Samstag, 25. April 2026 | 11:54 Uhr
Serienautor Mike White hatte Bonham Carter eine Figur geschrieben
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAVID JON
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Von: APA/dpa

Kurz nach Beginn der Dreharbeiten zur vierten Staffel der US-Serie “The White Lotus” ist nach Medienberichten die britische Schauspielerin Helena Bonham Carter (59) als Darstellerin ausgeschieden. “Es hatte sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter geschaffen hatte, am Set nicht passte”, hieß es in einer Mitteilung eines Sprechers des Senders HBO, aus der mehrere US-Branchenmedien zitierten.

“Die Rolle wurde daraufhin überdacht und wird derzeit umgeschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt”, hieß es weiter. White – der Schöpfer der Erfolgsserie – sowie HBO und die Produzenten seien traurig, dass sie mit der “legendären Schauspielerin” nicht zusammenarbeiten könnten, blieben aber große Fans von der ehemaligen Harry Potter-Darstellerin und hofften auf eine baldige Gelegenheit einer Zusammenarbeit bei einem anderen Projekt.

Neue Staffel spielt in Frankreich

Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette spielt in Frankreich. In den ersten drei Ausgaben war die Handlung in Hawaii, Sizilien und Thailand angesiedelt. Mit ihrer Rolle in den ersten beiden Staffeln erlangte vor allem die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge als schwer labile Tanya McQuoid Kultstatus. Für ihre Rolle gewann sie zwei Emmys und einen Golden Globe.

HBO hatte im Jänner Bonham Carter (“Sweeney Todd”, “Fight Club”) als Darstellerin angekündigt. Unter anderem sollten dem Sender zufolge auch Rosie Perez, Heather Graham, Chris Messina, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Alexander Ludwig und AJ Michalka in der vierten Staffel mitspielen. Die Handlung findet nach Angaben des Senders vor dem Hintergrund des Filmfestivals von Cannes an der Côte d”Azur statt. Am 15. April teilte HBO mit, dass die Dreharbeiten begonnen hätten.

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