Boygroup Arashi kündigt Auflösung und Abschiedstournee an

Von: APA/AFP

Die japanische Boygroup Arashi will sich nach einer Abschiedstournee im kommenden Jahr endgültig auflösen. “Wir fünf werden jetzt wieder zusammenkommen”, verkündeten die Bandmitglieder, die sich 2020 eine Auszeit genommen hatten, am Mittwoch im Onlinedienst X. Gemeinsam wollen sich die fünf Musiker nun auf Konzerte vorbereiten, die im Frühjahr 2026 stattfinden sollen. “Und mit dieser Tour wird unsere Aktivität als Arashi enden”, kündigte die Band an.

In Japan, wo die Boygroup enorm beliebt ist, war die Ankündigung am Mittwoch ein großes Thema in allen Nachrichtensendungen. Fans bekundeten in Online-Netzwerken ihre Trauer und ihre Dankbarkeit: “Ihre Auflösung macht mich unendlich traurig und mein Gehirn kann die Information noch nicht ganz verarbeiten, aber vielen Dank, dass ihr uns eine letzte Gelegenheit gebt, euch alle zu sehen”, schrieb ein Fan auf X. Sogar der japanische Regierungssprecher Yoshimasa reagierte und würdigte Arashi als “nationale Idol-Gruppe”, die die japanische Kultur auch im Ausland bekanntgemacht habe.

Die Boygroup war seit ihrer Gründung 1999 in ganz Asien erfolgreich. Promotet wurde sie von der größten japanischen Talentagentur Johnny & Associates, die 2023 von einem Missbrauchsskandal erschüttert wurde. Die Agentur räumte ein, dass der 2019 im Alter von 87 Jahren verstorbene Firmengründer und J-Pop-Mogul Johnny Kitagawa jahrzehntelang Buben und junge Männer sexuell missbraucht hatte.