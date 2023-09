Brad Pitt wieder abgereist: “Ich liebe die Dolomiten” – VIDEO

Bozen – Am Montag war Brad Pitt in Südtirol gelandet, heute war sein Kurzurlaub bereits wieder vorbei: Der 59-jährige Hollywood-Star, der am Donnerstag den Misurinasee am Fuße der Drei Zinnen in den Dolomiten besucht hatte, kam am Samstagnachmittag überraschenderweise mit dem Motorrad zum Flughafen von Bozen. Von dort wurde er von einer Polizei-Eskorte begleitet.

Der weltbekannte Schauspieler wurde nämlich bereits von zahlreichen Fans und der Presse in Empfang genommen.

Brad Pitt grüßte auf seinem kurzen Fußweg vom Parkplatz zur Flughafenhalle die Fans und Schaulustigen und war auch für das ein oder andere Selfie zu haben.

Dabei verriet er der begeisterten Menge: “I love the Dolomites“. Die Berge der Dolomiten haben es ihm also angetan. Ob er also wohl bald wieder vorbeischaut? Möglich wäre es!

Unter freudigen “Ciao Brad”-Rufen passierte der Superstar dann – stets mit einem Lächeln auf den Lippen – die Sicherheitskontrolle.

Dazu legte er seine beiden Gepäcksstücke sowie die Jacke auf das Scangerät. Ein kurzer Wortwechsel mit dem Personal folgte, dann ergriff der 59-Jährige seine Habseligkeiten und entschwand auf das Rollfeld.