Bühnenstars “Ungeschminkt”: Neue Talkreihe im Theatermuseum

Von: apa

Das Theatermuseum im Wiener Palais Lobkowitz startet Mitte September die neue Gesprächsreihe “Ungeschminkt”. Als monatliche Sonntagsmatinee angelegt, sollen Künstlerinnen und Künstler im Eroica-Saal dem Publikum Einblicke in ihr Leben, ihr Schaffen und ihre Weltsicht bieten, wurde am Montag per Aussendung angekündigt. Den Auftakt machen Schauspieler, Komponist und Regisseur Nils Strunk sowie Regisseur und Autor Lukas Schenk am 14. September.

Danach sind vorerst Regisseurin Andrea Breth (12. Oktober), Schauspielerin Stefanie Reinsperger (9. November) – der Termin findet außertourlich in der Sammlung alter Musikinstrumente im Weltmuseum statt – und Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann (14. Dezember) angekündigt. Die Veranstaltungen, die jeweils um 11 Uhr beginnen, werden von Regisseur und Dramaturg Hannes Hametner moderiert.

Die Gesprächsreihe ist gewissermaßen ein Baustellenprogramm, ist der reguläre Ausstellungsbetrieb doch seit Mitte August ausgesetzt. Das Theatermuseum wird bis Herbst 2026 für 5,5 Mio. Euro umgebaut.

(S E R V I C E – www.theatermuseum.at/)