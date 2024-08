Cate Blanchett kehrt auf Londoner Theaterbühne zurück

Von: APA/dpa

Nach sechs Jahren kehrt Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett auf die Londoner Theaterbühne zurück. Der Hollywoodstar übernimmt die Rolle der Arkadina in Anton Tschechows Stück “Die Möwe”, das ab Februar 2025 für sechs Wochen im Barbican Theatre gezeigt wird. Die 55-Jährige sei eine einmalige Schauspielerin, sagte der deutsche Regisseur Thomas Ostermeier der BBC. “Ich kenne und bewundere Cate seit vielen Jahren, und es ist jedes Mal ein Privileg, sie auf der Bühne zu sehen.”

In “Die Möwe” ist auch der britische Darsteller Tom Burke dabei, der soeben mit Blanchett den Spionagethriller “Black Bag” unter der Regie von Steven Soderbergh gedreht hat.

Blanchett stand in der britischen Hauptstadt zuletzt 2019 mit dem Stück “When We Have Sufficiently Tortured Each Other” am National Theatre auf der Bühne. Ihr letzter Auftritt im Barbican liegt deutlich länger zurück: 2012 in “Groß und klein”.