Chalamet hat für Dylan-Rolle “einfach viel gegessen”

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Timothée Chalamet (29) hat für seine Rolle als Musiker Bob Dylan fast zehn Kilogramm zunehmen müssen. “Ich habe einfach viel gegessen”, sagte Chalamet bei der Berlinale auf eine Frage, wie schwer ihm die Gewichtszunahme gefallen ist. Er kam mit Totenkopf-Schal, einer lässigen Trainingsjacke und einer hellen Strass-Jeans in die Hauptstadt. Mit seiner Dylan-Rolle in “Like A Complete Unknown” gilt er als heißer Kandidat für den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Das Werk von James Mangold läuft in Berlin im Rahmen einer Special Gala und erzählt von Dylans Ankunft als junger Musiker in New York Anfang der 60er bis zu seinem legendären Auftritt 1965, als er die Folkszene mit Rockmusik elektrisierte.

Chalamet: Dylan hatte 1961 definitiv mehr Gewicht als ich

“Der Bob Dylan von 1965 oder 1966, auf den der Film nicht eingeht, war irgendwie dünn und ausgemergelt und vielleicht durch seine Erfahrungen auf der Welttournee gezeichnet”, sagte Chalamet. “Er war ganz anders als der, der 1961 in New York ankam. Es ging mehr darum, diesen Teil seines Körpers in den frühen 60ern adäquat zu zeigen, als er definitiv mehr Gewicht hatte als ich zu der Zeit.”

Schon Stunden vor der Pressekonferenz standen zahlreiche Fans an Absperrgittern und warteten auf den Weltstar. Chalamet nahm sich viel Zeit, gab Autogramme und machte Fotos. Der 29-Jährige gilt als einer der aktuell populärsten Schauspieler und ist durch Filme wie “Dune” und “Call Me by Your Name” bekannt.