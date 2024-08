Christina Aguilera will “Kinder vor der Welt beschützen”

Von: APA/dpa

US-Sängerin Christina Aguilera (43) will ihre Kinder vor unangenehmen Erfahrungen bewahren. “Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr, und man möchte sie vor der Welt beschützen”, sagte die “Genie In A Bottle”-Sängerin, die einen 16-jährigen Sohn und eine zehnjährige Tochter hat, dem Magazin “Glamour”. Sie selbst habe schon “so viel gesehen”, als sie noch “so jung war”, erklärte die Musikerin.

Aguilera wurde schon als Teenager zum Star und sah sich früh öffentlichen Urteilen, die besonders häufig ihren Körper betrafen, ausgesetzt. Mit ihren Kindern im Teenager-Alter sei es fast, “als würde man die ganze Sache noch einmal durchleben”, sagte sie. Sie verstehe aber auch, dass ihre Kinder “ihre eigenen Lektionen lernen” müssten, sagte Aguilera. “Sie werden ihre eigenen Entscheidungen treffen und Fehler machen, die bestimmen, wie sie sein wollen.”