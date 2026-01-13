Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Colin Farrell: “Leben ist ein Chaos”
Colin Farrell hat keinen Plan

Colin Farrell: “Leben ist ein Chaos”

Dienstag, 13. Januar 2026 | 09:03 Uhr
Colin Farrell hat keinen Plan
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Colin Farrell hat eigenen Worten zufolge keinen Plan für sein Leben. “Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann: zu werden, wer man immer sein wollte”, sagte der 49-jährige Ire der Zeitschrift “Bunte”. “Ich stolpere einfach durchs Leben, wie jeder andere auch, und versuche, es zu begreifen.”

Entscheidungen, die sich im Moment richtig anfühlten, könnten sich später als falsch herausstellen – und umgekehrt, erklärte Farrell. “Das Leben ist ein Chaos. Ich hab’ keine Ahnung, wie man dieses Spiel richtig spielt. Aber vielleicht geht es genau darum.”

Farrell ist aus Filmen wie “Alexander” (2004) und “The Banshees of Inisherin” (2022) bekannt. Zuletzt war er in der Rolle eines der Spielsucht verfallenen Zockers im Film “Ballad of a Small Player” sowie an der Seite von Margot Robbie in dem Liebesfilm “A Big Bold Beautiful Journey” zu sehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Kommentare
42
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
40
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Peinliches Jubiläum für Putin
Kommentare
24
Peinliches Jubiläum für Putin
Gegen Vollverschleierung
Kommentare
21
Gegen Vollverschleierung
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Preveza
Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 