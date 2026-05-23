Von: APA/Reuters

Stephen Colberts Abschied als Moderator der CBS-Sendung “The Late Show” mag das Ende einer traditionsreichen Fernsehsendung bedeuten, doch die Late-Night-Tradition ist noch lange nicht tot. Comedy boomt in Podcasts, wo ehemalige Late-Night-Moderatoren wie Conan O’Brien, Chelsea Handler und Samantha Bee ein zweites Standbein gefunden haben.

Trevor Noah, der ehemalige Moderator der “Daily Show”, erreicht mit seinem Podcast “What Now? With Trevor Noah” ein deutlich größeres Publikum als im Fernsehen. Sein Podcast hat auf YouTube fast 4,6 Millionen Abonnenten – mehr als zehnmal so viele wie seine Comedy-Central-Show, die im vergangenen Jahr seiner Moderation durchschnittlich 372.000 Zuschauer verzeichnete.

“YouTube ist fantastisch. Hier kann ich die Sendungen machen, die ich will, mit den Leuten, die ich will, und so, wie ich es will”, sagte Noah. Im Vergleich dazu sind die Zuschauerzahlen im Late-Night-Fernsehen stetig gesunken. Vor 15 Jahren konnten die erfolgreichsten Comedy-Sendungen der großen Sender noch mehr als 100 Millionen Dollar im Jahr einbringen. Die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich drastisch verändert. Colberts “Late Show”, die schätzungsweise 200 Mitarbeiter beschäftigte, darunter Autoren, Produzenten, Musiker und Support-Mitarbeiter, verlor jährlich bis zu 40 Millionen Dollar.

Podcasts mit niedrigeren Kosten

Podcasts kosten nur einen Bruchteil des Fernsehprogramms, und die Künstler besitzen die Rechte an ihrer Sendung. Dadurch profitieren sie finanziell von Werbung, Abonnements, Sponsoring, Events und sogar Produktverkäufen.

Die Werbeausgaben folgen dem Publikum. Laut dem Marktforschungsunternehmen Guideline flossen im letzten Quartal mindestens 30 Millionen Dollar von Comedy-Shows im Fernsehen zu Podcasts. Die Werbeausgaben für Late-Night-Shows sind hingegen seit 2017 um fast 60 Prozent gesunken.

Die Dominanz von YouTube im heimischen Wohnzimmer hat den Podcast-Boom, insbesondere bei Video-Podcasts, die wie Talkshows im Fernsehen wirken, weiter befeuert. Allein im Oktober sahen sich die Zuschauer über 700 Millionen Stunden Podcasts auf YouTube an – im Vergleich zu 400 Millionen Stunden im Vorjahr.

Mehr Freiheit und weniger Druck

O’Brien ebnete den Weg für andere Comedians, die die Late-Night-Bühne verlassen haben. Acht Jahre nach seinem Ausstieg bei der NBC-Sendung “The Tonight Show” im Jahr 2010 startete er den Podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”. Laut Edison Research belegt er mittlerweile Platz 15 der 50 beliebtesten Podcasts der USA und wurde seit seinem Debüt 2018 über 230 Millionen Mal heruntergeladen. “Er wurde aus dem Late-Night-Geschäft verdrängt”, sagte Megan Lazovick, Forschungsleiterin bei Edison. “Jetzt hat er eine riesige Karriere und die Freiheit, wirklich zu machen, was er will.”

Diese Freiheit steht im krassen Gegensatz zum Druck von Konzernen und der Politik im traditionellen Fernsehen – Kräfte, die zur Auflösung der CBS-Sendung “The Late Show” führten. Was Colbert betrifft, so wird er den Weg des Podcasts wohl nicht so bald einschlagen. Er arbeitet mit dem Filmemacher Peter Jackson an einem neuen Film, der auf den ersten Kapiteln von J.R.R. Tolkiens Roman “Der Herr der Ringe: Die Gefährten” basiert.