Conchita zieht sich aus der ESC-Blase zurück

Von: apa

Österreichs ESC-Queen Conchita sagt vor dem Wiener Heim-Song Contest im Mai dem Wettbewerb endgültig adieu. “Ich ziehe mich fortan aus dem ESC-Kontext zurück. Ich löse mich, um andere berufliche Projekte stärker in den Fokus zu rücken und Neues entstehen zu lassen. Die Verbindung zum ESC bleibt – als Teil meiner Geschichte, nicht als Ort meiner nächsten Schritte”, teilte Conchita unerwartet auf Instagram mit.

Der Schritt darf als veritable Überraschung gelten, hatte sich Conchita nach ihrem ESC-Sieg in Kopenhagen 2014 doch in den vergangenen Jahren als Stammgast bei den verschiedenen Musikbewerben etabliert und galt als Fixstarterin für Auftritte/Einsätze in der Wiener Stadthalle im Mai. Nun zieht Tom Neuwirth als Mann hinter der Figur offenbar aber die Reißleine: “Als Künstler ist Veränderung meine größte Konstante.” Die Entscheidung sei eine persönliche und werde auch nicht weiter kommentiert, machte Conchita zum Abschluss deutlich.

ORF respektiert die Entscheidung

“Wir nehmen die Entscheidung von Conchita Wurst, sich aus dem Eurovision-Kontext zurückzuziehen, zur Kenntnis und respektieren sie”, teilte der Executive Producer für den ESC aufseiten des ORF, Michael Krön, der APA mit: “Ihr Beitrag ist ein wichtiger Teil der österreichischen Song-Contest-Geschichte. Für seine zukünftigen Projekte wünschen wir Tom Neuwirth alles Gute.”

