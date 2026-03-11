Cosmó legt offizielles Video für seinen “Tanzschein” vor

Von: apa

Seit heute wummert der “Tanzschein” auf den weltweiten Videoportalen: Cosmó, Österreichs Kandidat für den Wiener Eurovision Song Contest im Mai, hat am Mittwoch das offizielle Video für seine ESC-Tanzhymne vorgelegt. Und dabei arbeitet der 19-Jährige mit den bereits aus dem Vorentscheid “Vienna Calling” bekannten Elementen: In Clubatmosphäre sind Tänzer in Tiermasken zu erleben, unter die sich Cosmó mit seiner Trademark, dem blauen Stern am rechten Auge, mischt.

In einem an den Schweizer Gewinneract Nemo gemahnenden Bolero gewandet, führt der Sänger die Truppe bei den bereits kultigen “Tanzschein”-Dancemoves an. Dabei ist Cosmó nicht der einzige prominente Tänzer im Rund, haben die beiden Influencer Michi Skopek und Hanna Niedrist (“Austriasginger”) doch tragende Rollen übernommen.