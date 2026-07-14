Das Festival des deutschen Films ehrt Volker Schlöndorff

Von: APA/dpa

Volker Schlöndorff erhält den Ehrenpreis des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen, das heuer von 19. August bis 6. September stattfindet. Mit der Auszeichnung verbeuge man sich vor der Leistung des 87-jährigen Regisseurs, Autors und großen Kinokünstlers, so die Veranstalter. Die Auszeichnung soll am 28. August überreicht werden. Insgesamt sind auf dem Festival 74 Produktionen inklusive Kinderfilmen zu sehen. 13 Streifen konkurrieren um den Filmkunstpreis.

Das Festival auf einer Insel im Rhein mit mehr als 1.000 Plätzen in Zeltkinos und einem Freiluftkino gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff des deutschen Films. Im Vorjahr kamen rund 135.000 Menschen nach Ludwigshafen, was das Filmfestival zum besucherstärksten nach der Berlinale machte.

(S E R V I C E – www.festival-des-deutschen-films.de/ )