DAS verrät Pietro Lombardi auf Instagram nicht

Pietro Lombardi hat einen innigen Wunsch, der seine Fans zu Tränen rührt. Manche wissen es vielleicht noch nicht, doch bald steht im Hause Lombardi eine Veränderung an: Pietro Lombardi (30) wird zum zweiten Mal Papa. Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa erwartet der Sänger einen kleinen Jungen.

Auf seinem Instagram-Account beantwortet Pietro Fragen seiner Fans und Follower. Ein User möchte wissen, ob der Sänger bei der Geburt seines Sohnes dabei sein und seine Frau unterstützen wird.

Das beantwortet der 30-Jährige mit einem klaren Ja. „100%“, schreibt er und verspricht: „Würde sie niemals alleine lassen.“

Bei diesen Worten dürfte sich seine Verlobte Laura Maria Rypa zu Hause in Deutschland wohl freuen. Pietro ist nämlich gerade in Thailand und dreht mit Dieter Bohlen für die kommende DSDS-Staffel in der er noch einmal auf dem Jury-Stuhl Platz nehmen wird.

Bei der Fragerunde auf seinem Instagram-Account wollen die Fans außerdem wissen, wer von den beiden den Namen des Kleinen ausgesucht habe. Das, schreibt Pietro, hätten sie natürlich gemeinsam gemacht. “Und wir lieben den Namen”, fügt er hinzu.

Somit bleiben seine Fans und Follower gespannt, für welchen Namen sich das frischverlobte Paar entschieden hat.