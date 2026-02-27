Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > David Guetta wurde zum vierten Mal Vater
Der Star-DJ ist wieder Papa geworden

David Guetta wurde zum vierten Mal Vater

Freitag, 27. Februar 2026 | 12:15 Uhr
Der Star-DJ ist wieder Papa geworden
APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der französische Star-DJ David Guetta (58) und seine langjährige Partnerin Jessica Ledon (34) freuen sich über ihr zweites gemeinsames Kind. “Willkommen auf der Welt, Skyler”, schrieben sie am Donnerstag auf Instagram und ergänzten: “Das schönste Geheimnis, das wir je gehütet haben.” Sie teilten zudem mehrere Bilder von vor und nach der Geburt des Babys. Glückwünsche gab es unter anderem von Sängerin Jennifer Lopez.

Im März 2024 hatte das aus Kuba stammende Model Ledon Söhnchen Cyan zur Welt gebracht. Guetta (“Titanium”) hat zudem zwei gemeinsame Kinder mit Ex-Ehefrau Cathy Lobé, mit der er 22 Jahre bis 2014 verheiratet war.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Kommentare
53
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
40
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
“Demokratie und Rechtsstaat verteidigen”
Kommentare
30
“Demokratie und Rechtsstaat verteidigen”
Tödlicher Fahrradunfall durch Stacheldraht
Kommentare
26
Tödlicher Fahrradunfall durch Stacheldraht
Fünf Kilometer täglich – und trotzdem kein Muskelaufbau?
Kommentare
22
Fünf Kilometer täglich – und trotzdem kein Muskelaufbau?
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 