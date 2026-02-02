Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Der Teufel trägt Prada 2”-Trailer zeigt Sticheleien
Montag, 02. Februar 2026 | 10:16 Uhr
Von: APA/dpa

Ein Trailer für den Film “Der Teufel trägt Prada 2” zeigt Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder vereint in ihren Rollen als Miranda, Andy, und Emily. Mirandas frühere Assistentin Andy kehrt in der Fortsetzung der Modewelt-Satire als neue Feature-Redakteurin zu Mirandas Hochglanzmagazin zurück. “Wir sind alle so begeistert”, kommentiert die Modezarin diese Neuigkeit in stark sarkastischem Tonfall gegenüber einer entsetzten Emily.

Im ersten Film von 2006 hatte Andy als Mirandas neue Assistentin angefangen und musste sich dort ständig abfällige Bemerkungen von Miranda und ihrer gestressten Kollegin Emily zu ihrem Kleidungsstil gefallen lassen. Auch der Trailer zeigt wieder viele Sticheleien gegen die freundliche Andy. Emily äußert sich beim Wiedersehen abfällig gegen Andys Augenbrauen und Miranda fragt verwirrt “Wer ist das?”, als Andy sich in einer anderen Szene zu ihr ins Büro setzt.

Erster Film basierte auf Roman von Lauren Weisberger

“Der Teufel trägt Prada” basierte auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die zuvor für die langjährige “Vogue”-Chefredakteurin Anna Wintour gearbeitet hatte. Vergangenen November war ein erster Teaser für die Fortsetzung der gefeierten Komödie erschienen.

In dem neuen Trailer zu “Der Teufel trägt Prada 2” ist neben Streep, Hathaway und Blunt auch Stanley Tucci wieder in seiner alten Rolle zu sehen. Daneben sollen die Schauspieler Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux und Lucy Liu in neuen Rollen in dem Film dabei sein. “Der Teufel trägt Prada 2” soll in Österreich am 30. April in die Kinos kommen.

