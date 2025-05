Deutscher Film mit Susanne Wuest erhält in Cannes viel Lob

Von: APA/AFP

Auf dem 78. Filmfestival in Cannes ist die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski (“Die Tochter”) für ihren Film “In die Sonne schauen” gefeiert worden. “Der Film zeigt uns, dass Kino sich immer noch neu erfinden kann”, hieß es am Donnerstag in einer Kritik der US-Zeitschrift “The Hollywood Reporter”.

Dass eine vergleichsweise unbekannte, junge deutsche Regisseurin im Hauptwettbewerb von Cannes läuft, ist ungewöhnlich. Auch ungewöhnlich ist, dass ein Film bereits am ersten Tag als potenzieller Gewinner in den Medien gehandelt wird. “In die Sonne schauen” der 41-Jährigen hat am Mittwoch den Wettbewerb um die Goldene Palme eröffnet. Schilinskis Auftritt in Cannes bringe sie in der deutschen Kinowelt in die erste Reihe, schrieb das US-Branchenblatt “Variety”.

Wienerin spielt tragende Rolle

Schilinski zeigte sich im langen schwarzen Kleid mit ihrer überwiegend weiblichen Filmcrew auf dem roten Teppich. Ihr Film spielt auf einem abgelegenen Hof in der ostdeutschen Altmark, auf dem sich die Lebensgeschichten von vier Frauen verschiedener Generationen kreuzen. Auch die in Wien geborene Darstellerin Susanne Wuest (“Ich seh Ich seh”, “Drunter und Drüber”) spielt eine wichtige Figur.

“Wir wollten herausfinden, wie Traumata über Generationen hinweg unsere Körper prägen”, sagte Schilinski auf der Pressekonferenz zu ihrem Film am Donnerstag in Cannes. “Uns ging es darum, zu erkunden, wo die leisen inneren Beben von den Figuren sind.” Die Idee zu dem Film sei ihr und der Ko-Autorin Louise Peter gekommen, als sie sich auf jenem verlassenen Hof in der Altmark aufhielten und dort ein historisches Foto von drei Frauen entdeckten, die dort gelebt hatten.

Die deutsche Präsenz ist in Cannes in diesem Jahr ungewöhnlich stark. Es ist das erste Mal seit 2017, dass ein Film unter deutscher Regie um die Goldene Palme wettert. Zuletzt war dies Fatih Akin mit “Aus dem Nichts” gelungen. Der Hamburger Filmemacher zeigt in diesem Jahr in einer Nebenreihe seinen Film “Amrum” über eine Kindheit in der Nachkriegszeit auf der nordfriesischen Insel. Diane Kruger spielt eine der Hauptrollen.

Die 78. Filmfestspiele von Cannes dauern noch bis zum 24. Mai.

