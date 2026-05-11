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Die ESC-Woche ist in vollem Gang

Die ESC-Partylocation Euroclub legt los

Montag, 11. Mai 2026 | 11:46 Uhr
Die ESC-Woche ist in vollem Gang
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: apa

Auch für die offizielle Afterparty-Location des Song Contests fällt nun der Startschuss: Am Montagabend öffnet der Euroclub zum ersten Mal seine Pforten. Untergebracht ist dieser in der Großraumdiskothek Praterdome beim Riesenrad. Der Euroclub mutiert bis zum Finale am Samstag allabendlich zum Feierhotspot. Liveauftritte einstiger und aktueller ESC-Acts stehen dort genauso am Programm wie gemeinschaftliches (Semi-)Finalschauen.

Der Euroclub soll rund um die Shows bzw. an den bewerbfreien Tagen als Treffpunkt für die Community fungieren. Wie jedes Jahr, gab es auch beim Wiener Song Contest 2015 eine Location mit dieser Bezeichnung. Beheimatet in der Ottakringer Brauerei diente das Venue als Veranstaltungszentrum und Anlaufstelle für die Delegationen. Auftritte gab es dort ebenfalls, gefeiert wurde aber auch im Fancafe im Bezirk Landstraße.

Liveübertragung der Shows

Dieses Mal ist der Club die definitive Partyzone. Bespielt werden mehrere Floors auf zwei Ebenen. Die Halbfinaldurchgänge und das Finale werden live übertragen. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler werden dem Praterdome aber zudem persönlich ihre Aufwartung machen. Durch das Programm führt die ganze Woche als Host der einstige Österreich-Act Eric Papilaya, der am heutigen Eröffnungsabend selbst auftreten wird.

Ebenfalls zum Auftakt zu bewundern sind die ehemaligen österreichischen Teilnehmerinnen Nadine Beiler und Kaleen sowie Marty Zambotto alias Go-Jo, der 2025 in Basel für Australien ins Rennen gegangen ist. Auch das heimische Duo Abor & Tynna findet sich im Montags-Lineup. Die beiden Wiener Geschwister waren in Basel für Deutschland mit “Baller” angetreten.

JJ gastiert am Dienstag

Vorjahressieger JJ wird sich am morgigen Dienstag höchstpersönlich auf den Weg in den Prater machen. Kommen wird an diesem Tag auch die vorjährige finnische Teilnehmerin Erika Vikman sowie Lukas Plöchl, der 2012 als eine Hälfte des Popiwoki-Duos Trackshittaz beim ESC mit dabei war. Paenda und Vincent Bueno – 2019 und 2021 gestartet – komplettieren das Lineup.

Am Mittwoch, also am Tag zwischen den beiden Halbfinaldurchgängen, ist dann vorübergehend Schluss mit den Ex. Angekündigt sind Teilnehmer des heurigen Contests, wobei es hier noch keine Namen gibt. In den darauffolgenden Nächten werden dann unter anderem Salena – die gemeinsam mit Teodora “Teya” Spiric Österreich 2023 vertreten hat – oder auch Thomas Forstner (1991), Nathan Trent (2017) sowie Zoe (2016) im Euroclub gastieren.

Kidsdisco und Golden-Years-Schiene

Zwei spezielle Eventformate sollen weiters bestimmte Altersgruppen ansprechen: Angekündigt sind eine Kinderdisco und eine “Golden Years”-Party, die sich an eher ältere Fans richtet. Für das Kidsevent – bei dem Jungvolk bis zwölf Jahre abshaken darf – öffnet die Fortgehlocation am finalen Samstag sogar schon am Nachmittag die Tore. Ansonsten legt man erst am Abend los. Geöffnet ist der Club dabei an manchen Tagen sogar bis 6.00 Uhr.

Der Eintritt in den Euroclub ist ab 18 Jahren möglich. Ein Ticket kostet ab 25 Euro. Jeder Abend steht unter einem besondern Motto, das zugleich den Dresscode vorgibt. Wer etwa die Pink, Ice oder Glitter Night besucht, ist somit gut beraten, die Kostümierung entsprechen danach auszurichten.

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