Die Nominierungen für die Oscars werden bekanntgegeben

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 21:31 Uhr
Auch Österreich ist noch im Rennen
APA/APA/AFP/ROBYN BECK
In Hollywood werden am Donnerstagnachmittag (nach mitteleuropäischer Zeit) die Nominierungen für die heurigen Oscars in 24 Sparten bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen etwa “One Battle After Another”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value” oder “Wicked: Teil 2”. Aber auch Österreich kann auf eine Nennung in der einen oder anderen Kategorie hoffen. So hat der heimische Regisseur Richard Ladkani mit “Yanuni” Chancen auf eine Nominierung bei den Dokumentarfilmen.

Und der österreich-schweizerische Regisseur Edward Berger ist mit seiner Literaturverfilmung “The Ballad of Wallis Island” mit Colin Farrell und Tilda Swinton in den Sektionen Bester Originalsong (“Our Love”) und Beste Kamera (James Friend) in der Vorauswahl. Im Rennen um den Auslandsoscar ist der österreichische Kandidat “Pfau – Bin ich echt?” indes schon ausgeschieden. In den Schauspielsparten können indes Stars wie Emma Stone, Jessie Buckley, Renate Reinsve, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Sean Penn oder Wagner Moura auf eine Nominierung hoffen. Die 98. Oscar-Verleihung selbst soll dann am 15. März im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen.

