“Die Wödmasta” mit neuer Single “Irgendwann”

Von: apa

“Moch aus dein Herz an Ort, der wieder bliaht – wo Hoffnung, Freid & Freundschaft existiert” heißt es in klassischer Wiener Mundart im Text von “Irgendwann”, der neuen Single des Dialekt-Rockduos “Die Wödmasta”. Der Song ist auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen abrufbar, das Video auf Youtube. Unterstützt wurden Roland Vogl und Dietmar Baumgartner bei der Aufnahme von Mischa Krausz am Bass und Wolfgang Luckner am Schlagzeug.

Begleitet von flotten und gefälligen Rock-Rhythmen besingen Vogl und Baumgartner einen Menschen, der offenbar viel besitzt, jedoch auf Mitmenschen und Freundschaften wenig Wert legt – bis er eben “irgendwann” alt und alleine ist. Im Video sieht man den verbitterten Protagonisten alleine an der Bar eines Musiklokals trinken, bis er sich letztendlich doch dem Geschehen auf der Karaokebühne anschließt.

Roland Vogl, der einst im Grunge-Zeitalter mit seiner Band “Ballyhoo” knapp am großen Durchbruch vorbeischrammte und seit vielen Jahren als Begleitmusiker von Wolfgang Ambros in die Gitarrensaiten greift, ist aber auch literarisch tätig: Im Zuge der Reihe “Reading Rock” hat er mehrere Texte mit Bezug zur Rockmusik verfasst, von denen einige nicht nur in einem gleichnamigen Sammelband erschienen sind, sondern immer wieder auch bei Events live zum Besten gegeben werden. Am kommenden Mittwoch (9. April, ab 19.30 Uhr) gibt es in der Lenz-Bar (1070 Wien) ein solches Reading-Rock-Event, bei dem neben Vogl auch Bianca Dobler, Christian Prenger, Hannes Kropik und Alex Miksch Texte vortragen werden.