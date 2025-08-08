Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Disney legt Rechtsstreit mit Gina Carano bei
Disney legt Rechtsstreit mit Gina Carano bei

Freitag, 08. August 2025 | 09:26 Uhr
Schauspielerin Gina Canaro ist erklärte Trump-Unterstützerin
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Von: APA/Reuters

Disney hat einen Rechtsstreit mit Gina Carano über ihre Entlassung aus der “Star Wars”-Streaming-TV-Serie “The Mandalorian” beigelegt, teilte ein Sprecher der Disney-Tochter Lucasfilm am Donnerstag mit. Der Schauspielerin war vom Unternehmen nach einem Social-Media-Post Holocaust-Verharmlosung vorgeworfen worden.

Die erklärte Unterstützerin von US-Präsident Donald Trump hatte in einem Beitrag Parallelen zwischen ihrem Leben als Konservative in den USA und dem Leben einer Jüdin in Deutschland unter den Nationalsozialisten gezogen. Disney bezeichnete dies damals als “abscheulich und inakzeptabel”.

Carano verklagte Disney 2024 “wegen ungerechtfertigter Kündigung”, unterstützt vom Milliardär Elon Musk. In einer Erklärung vom Donnerstag sagte der Lucasfilm-Sprecher, Carano sei “von ihren Regisseuren, Co-Stars und Mitarbeitern stets hoch geschätzt worden und habe hart daran gearbeitet, ihr Handwerk zu perfektionieren, während sie ihre Kollegen freundlich und respektvoll behandelte”. Nach Abschluss des Rechtsstreits freue man sich darauf, “in naher Zukunft Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Frau Carano zu finden”, fügte der Sprecher hinzu.

