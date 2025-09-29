Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Dolly Parton verschiebt Shows in Las Vegas
Country-Ikone Dolly Parton hat Gesundheitsprobleme

Dolly Parton verschiebt Shows in Las Vegas

Montag, 29. September 2025 | 08:24 Uhr
Country-Ikone Dolly Parton hat Gesundheitsprobleme
APA/APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Dolly Parton verschiebt ihre Konzerte in Las Vegas wegen Gesundheitsproblemen. “Wie viele von euch wissen, habe ich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche”, schrieb die Country-Sängerin auf Instagram. Deshalb könne sie nicht proben und die Show vorbereiten, die sie ihren Fans zeigen wolle. Die Konzerte waren demnach für Dezember geplant und werden nun im September 2026 stattfinden.

Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, so die 79-Jährige. Die Sängerin (“Jolene”, “Nine to Five”) betonte: “Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt.” Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, “damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
33
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
31
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
17
36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
17
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 