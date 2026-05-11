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Samsung verwendete Dua Lipas Foto ohne Zustimmung

Dua Lipa verklagt Elektronikkonzern Samsung

Montag, 11. Mai 2026 | 07:38 Uhr
Samsung verwendete Dua Lipas Foto ohne Zustimmung
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/LEON BENNETT
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Von: APA/dpa

Popstar Dua Lipa hat den Elektronikkonzern Samsung auf Schadenersatz in Höhe von 15 Millionen Dollar (knapp 13 Mio. Euro) verklagt. Der Rechtsstreit dreht sich um die Benutzung eines Fotos der Sängerin auf der Verpackung von TV-Geräten. Das Branchenblatt “Variety” stellte die in Kalifornien eingereichte Klage ins Netz. Dua Lipa wirft dem Konzern vor, ohne ihre Zustimmung und ohne entsprechendes Entgelt ein Foto von ihr für Werbezwecke benutzt zu haben.

Samsung reagierte zunächst nicht für eine Stellungnahme. Laut der Klageschrift hatte der Popstar den Konzern bereits im vorigen Jahr aufgefordert, das Bild zu entfernen, doch Samsung habe auf ihre Mahnung “abweisend und gleichgültig” reagiert und es weiter genutzt. Dua Lipa zitiert in dem Rechtsdokument unter anderem Äußerungen von Kunden, die auf der Plattform X schrieben, dass das Foto der Sängerin auf dem Karton sie zum Kauf des Fernsehers verleitet habe.

Die für Songs wie “Houdini” oder “Dance The Night” bekannte Grammy-Preisträgerin macht geltend, dass der Konzern ihre Markenidentität ausgenutzt habe. Neben der Schadensatzforderung von 15 Millionen Dollar pocht die Sängerin darauf, die Nutzung des Fotos sofort zu unterlassen.

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