Ed Sheeran und Chris Hemsworth messen sich im Armdrücken

Freitag, 27. Februar 2026 | 08:19 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/PARAS GRIFFIN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ed Sheeran und Chris Hemsworth haben sich ein Duell im Armdrücken geliefert. Der britische Sänger und der australische Schauspieler teilten ein Video von ihrem Kräftemessen auf Instagram und auf X. In der ersten Runde knien die beiden Männer vor einem Tisch. Sheeran feuert seinen Gegner mit den Worten an: “Mach es richtig. Mach schon, mach schon.” Aber der “Thor”-Darsteller muss sich gegen den Sänger geschlagen geben.

Anschließend fordert Sheeran Hemsworth zu einer zweiten Runde mit den linken Armen auf. Dabei muss sich der 35-Jährige so stark gegen den Schauspieler stemmen, dass er über den Boden rutscht. Sheeran lacht, als Hemsworth ihn schnell besiegt. Zu dem Video schreibt er auf Instagram: “Das Comicbuch-Cover nachstellen”.

Zuvor hatte der Comic-Zeichner Wayne Nichols ein Bild gezeichnet, auf dem Ed Sheeran gegen den Superhelden Thor im Armdrücken antritt. Das Gemälde hängt im Marvel-Stadion in Melbourne, in dem Ed Sheeran an diesem Wochenende auftritt, wie Marvel Australien auf Instagram mitteilte. Chris Hemsworth verkörpert seit 2011 den Donnergott Thor in diversen Marvel-Filmen.

