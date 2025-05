Ein besonderer Geburtstag in der Marienklinik

Von: luk

Bozen – Am Montag feierte Edwige Gruber ihren 100. Geburtstag im Seniorenwohnheim der Marienklinik in Bozen – im Kreis ihrer Familie, mit vielen Gästen, Blumen, Torte und einer Krone auf dem Kopf. Für das Geburtstagskind wurde eine herzliche Feier organisiert, liebevoll vorbereitet vom Team des Hauses.

Auch der Bürgermeister der Stadt Bozen, Claudio Corrarati, kam persönlich vorbei, um der Jubilarin zu gratulieren. Mit dabei war die Familie von Frau Gruber – ihr Sohn Marco, Enkelin Nadin, Schwiegertochter Norma sowie weitere Angehörige.

Edwige Gruber hat viele Jahre in Bozen gearbeitet, zunächst als Kindermädchen in einer Familie, später in einem Obstmagazin. Seit Juli 2017 lebt sie im Seniorenwohnheim der Marienklinik. Sie liebt Spaziergänge, war ihrer Hündin sehr verbunden und nimmt heute mit Freude an den angebotenen Aktivitäten im Haus teil – besonders gern am Backen, Malen oder an schönen Stunden im Garten.

„Edwige ist eine feine, ruhige Dame mit viel Herz“, sagt das Team der Marienklinik. „Wir freuen uns, diesen besonderen Tag mit ihr feiern zu dürfen.“

Foto©Astrid Künig/Marienklinik Die Jubilarin Edwige Gruber mit den Gratulanten Christian Klotzner, Präsident der Marienklinik (links im Bild) Bürgermeister Claudia Corrarati und die Familie